Ex-assessora de Diddy afirma que rapper a sequestrou em plano para matar Kid Cudi Depoimento marca a terceira semana de julgamento contra Combs, que responde por crimes como tráfico sexual e formação de quadrilha Famosos e TV|Do R7 27/05/2025 - 16h13 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diddy teria invadido a residência de Kid Cudi e perseguido o veículo do rapper Reprodução/X - @OmutakaW

A ex-assessora de Sean “Diddy” Combs, Capricorn Clark, afirmou em depoimento nesta terça-feira (27) que foi sequestrada pelo rapper em dezembro de 2011 e obrigada, sob a mira de uma arma, a levá-lo até a casa do músico Kid Cudi, em Los Angeles, com a intenção de matá-lo. O testemunho foi prestado no julgamento de Combs por tráfico sexual e extorsão no tribunal federal de Manhattan.

Clark, que trabalhou como diretora global de marca da gravadora Bad Boy Entertainment, disse na audiência que Combs ficou furioso ao descobrir que sua então namorada, a cantora Casandra Ventura, conhecida como Cassie, estava se relacionando com Cudi, cujo nome legal é Scott Mescudi.

De acordo com a testemunha, Combs apareceu armado em sua casa pela manhã, com a calça rasgada e visivelmente alterado. Ele ordenou que ela se vestisse, dizendo: “Vamos matar aquele filho da p*”. Clark contou que tentou resistir, mas foi ameaçada. “Não dou a mínima para o que você quer fazer”, teria respondido o rapper.

Os dois seguiram em um carro SUV preto, acompanhados de um segurança de Combs. No trajeto até a casa de Cudi, o rapper manteve a arma sobre o colo, segundo Clark. Ao chegarem no local, Combs e o segurança entraram na residência, enquanto ela permaneceu no veículo e ligou para Cassie para alertá-la.

‌



“Ele me pegou com uma arma e me levou até a casa de Cudi para matá-lo”, disse Clark no depoimento. A testemunha afirmou que ouviu a voz de Cudi ao fundo, perguntando se Combs estava na residência. Em seguida, o cantor deixou o local de carro. Combs então retornou ao veículo e iniciou uma perseguição, que só terminou ao se depararem com viaturas da polícia na rua.

Segundo Clark, após a tentativa de invasão, Combs ordenou que ela e Cassie convencessem Cudi a não registrar queixa. “Se você não convencê-lo disso, eu mato todos vocês”, teria dito o rapper.

‌



O episódio foi seguido de uma agressão contra Cassie, de acordo com Clark. Ela relatou ter visto Combs chutar a cantora repetidamente nas pernas e costas enquanto ela se encolhia no chão em posição fetal. A violência aconteceu do lado de fora da casa do artista. “Ele estava chutando com força total”, disse a testemunha, que também afirmou ter implorado ajuda à mãe de Cassie.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Clark relatou ainda que, nos dias seguintes, Combs continuou fazendo ameaças. “Eu devia matar vocês, vadias, e cortar o rosto dela”, teria dito ele, referindo-se à ex-assessora e à cantora.

‌



O depoimento marca a terceira semana de julgamento contra Combs, que responde por crimes como tráfico sexual, extorsão e formação de quadrilha. Os promotores alegam que o artista comandou, por mais de duas décadas, uma organização criminosa com o uso sistemático de ameaças, violência e coerção contra funcionários e vítimas.

Diddy, de 55 anos, nega todas as acusações. Se condenado, ele pode pegar de 15 anos à prisão perpétua. O processo inclui acusações de Cassie, que afirma ter sido abusada física e sexualmente ao longo de anos de relacionamento com o rapper.

O julgamento segue em andamento na corte federal de Manhattan.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp