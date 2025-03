Famoso cobra para seguidores serem seus ‘melhores amigos’ na web: ‘Para poucas pessoas’ Ator Thomaz Costa utiliza ferramenta exclusiva de uma rede social para vender a sensação de proximidade com os fãs Famosos e TV|Do R7 13/03/2025 - 04h10 (Atualizado em 13/03/2025 - 04h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Influenciador cobra para seguidores serem seus ‘melhores amigos’ na web Reprodução/Instagram/thocostaoficial

Quanto você estaria disposto a pagar para saber mais sobre a vida íntima do seu famoso favorito? Alguns artistas, como Thomaz Costa, ex-Carrossel, viram na ferramenta “Melhores Amigos” uma oportunidade de ter contato mais próximo com os fãs mais dedicados e lucrar.

Para saber mais sobre a vida e intimidade que o ator compartilha em sua rede social, o fã precisará desembolsar o valor de R$ 59,70, que pode ser parcelado em até 12 vezes, por três meses de assinatura.

A grande precursora da ideia foi a influenciadora Virginia Fonseca que, em 2019, utilizou a mesma plataforma para monetizar os seus posts privados. Na oportunidade, Virginia cobrou R$ 14,90 para os primeiros 500 seguidores que assinassem o seu conteúdo exclusivo.

Segundo Thomaz Costa, os “melhores amigos” se tornaram uma maneira de separar e filtrar os fãs dos haters. “É exatamente por isso que eu tô cobrando. Tem milhares de influenciadores que estão colocando todos os seguidores nos melhores amigos de graça. Já me ofereceram pra fazer isso, mas eu não quero. Quero realmente cobrar porque eu quero realmente que entrem poucas pessoas”, disse em um story em resposta a um de seus seguidores.

‌



Melhores amigos, mas de graça

Na indústria musical, a mesma estratégia também foi utilizada, mas com o objetivo de divulgar um novo álbum ou música. Um exemplo foi a cantora norte-americana Billie Eilish, que, da noite para o dia, adicionou seus fãs à ferramenta “Melhores Amigos”.

A ação movimentou as redes sociais, gerando posts e interações que impulsionaram o lançamento de seu trabalho “Hit Me Hard and Soft”, o terceiro álbum da cantora, programado para ser lançado um mês após a ação de marketing.

Diferente das iniciativas de outros famosos, essa interação não teve custo para os fãs.