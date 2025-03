Fátima Bernardes conta sobre como descobriu câncer: ‘Eu não podia nunca imaginar’ Jornalista participou do podcast ‘Prosperidade 360º‘, de Luiza Possi, e relembrou do diagnóstico do tumor maligno no endométrio Famosos e TV|Do R7 31/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 02h00 ) twitter

Luiza Possi entrevistou Fátima Bernardes em podcast Reprodução/YouTube @LuizaPossi360

Fátima Bernardes foi a convidada especial do podcast de Luiza Possi, o Prosperidade 360º. Durante o bate-papo, a jornalista e apresentadora relembrou de quando descobriu um câncer no endométrio. Fátima recebeu o diagnóstico em 2020 e foi pega de surpresa durante exames de rotina.

“Eu não podia nunca imaginar. Não estava investigando nada, eu estava fazendo os exames de rotina. Tem umas coisas, né? [...] Eu estava fazendo uma reposição hormonal e a médica estava achando que o meu endométrio estava um pouco espesso. Ela mudou a rotina dos hormônios e falou: ‘Nessa ultrassonografia deve diminuir’. Estava no limite”, contou.

Fátima repetiu o ultrassom, e o exame mostrou que o tamanho do endométrio não tinha mudado. Ela passou por outro procedimento mais detalhado, quando o médico resolveu colher material e pedir uma biópsia.

“É um exame bem chato e eu tive todos os problemas que pode ter. É a tal da crise vagal, eu tive desmaio, calafrio, taquicardia. E aí esse médico é muito engraçado, é um cara que é muito conceituado, ele falou: ‘Você tem o útero introvertido, e não estou vendo uma areazinha aqui [...] Vou falar com a sua médica porque eu já sei que daqui a seis meses [...] ela vai querer fazer tudo de novo, então vamos fazer no hospital’.”

A surpresa veio quando a jornalista recebeu uma mensagem da médica: “‘Fátima, quando puder me liga’. Eu já sabia que tinha alguma coisa”.

Fátima se submeteu a cirurgia para a retirada do tumor quatro dias depois do resultado dos exames e contou com o apoio do namorado, Túlio Gadêlha. “Foi em uma semana que ele pôde ir comigo. Em três dias, eu tive o diagnóstico. Olha aí a questão das oportunidades e das diferenças. Em quatro dias eu estava operando e tirando o problema”, finalizou.

Assista à entrevista na íntegra

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp