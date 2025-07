Assessoria de Edu Guedes revela estado de saúde do apresentador após retirada do câncer Chef e apresentador está em recuperação no Hospital Albert Einstein após procedimento de emergência descoberto durante crise renal... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/07/2025 - 12h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h59 ) twitter

Edu Guedes (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos, passou por uma cirurgia de alta complexidade no último sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A intervenção, que durou cerca de seis horas, foi realizada após a descoberta inesperada de um tumor no pâncreas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todas as atualizações sobre a saúde de Edu Guedes!

