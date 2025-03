Chega ao fim relacionamento de ex-participantes de ‘Casamento às Cegas’ Maria Carolina e Menandro formaram casal querido pelo público durante reality O conteúdo Chega ao fim relacionamento de ex-participantes... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maria Carolina e Menandro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Maria Carolina e Menandro Rosa, conhecidos por conquistarem o público durante a terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil, anunciaram o fim de seu relacionamento, quase dois anos após a estreia do reality show da Netflix. O casal, que se destacou por sua entrega mútua e intensa conexão logo no início do programa, compartilhou a notícia com seus fãs por meio das redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Amado Batista e Calita Franciele celebram casamento de luxo e embarcam para lua de mel

Detalhes da herança de Tim Maia e quem levará a bolada após morte do filho que aguardava DNA

Xuxa Meneghel revela transplante capilar e fala sobre alopecia