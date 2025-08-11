Felca adota carro blindado e segurança após ameaças por denúncias nas redes
Influenciador volta a causar repercussão com vídeo sobre suposta exploração de menores e cobra ação de plataformas
No dia 11 de agosto, o influenciador Felca, de 27 anos, revelou que passou a circular com carro blindado e acompanhado de seguranças após receber ameaças ligadas a conteúdos de denúncia publicados em suas redes sociais. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast PodDelas, quando ele foi questionado sobre o assunto. “Ah, muitas. Comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa das ameaças”, disse Felca. O momento mais tenso, segundo ele, ocorreu após a divulgação de um vídeo criticando propagandas de casas de apostas. “A questão das bets veio com muitas ameaças”, afirmou.
No dia 11 de agosto, o influenciador Felca, de 27 anos, revelou que passou a circular com carro blindado e acompanhado de seguranças após receber ameaças ligadas a conteúdos de denúncia publicados em suas redes sociais. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast PodDelas, quando ele foi questionado sobre o assunto. “Ah, muitas. Comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa das ameaças”, disse Felca. O momento mais tenso, segundo ele, ocorreu após a divulgação de um vídeo criticando propagandas de casas de apostas. “A questão das bets veio com muitas ameaças”, afirmou.
Para saber mais sobre essa situação e as declarações de Felca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre essa situação e as declarações de Felca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: