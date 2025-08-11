Felca adota carro blindado e segurança após ameaças por denúncias nas redes Influenciador volta a causar repercussão com vídeo sobre suposta exploração de menores e cobra ação de plataformas Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felca (Foto: Instagram) Feed TV

No dia 11 de agosto, o influenciador Felca, de 27 anos, revelou que passou a circular com carro blindado e acompanhado de seguranças após receber ameaças ligadas a conteúdos de denúncia publicados em suas redes sociais. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast PodDelas, quando ele foi questionado sobre o assunto. “Ah, muitas. Comecei a andar com carro blindado, com segurança, por causa das ameaças”, disse Felca. O momento mais tenso, segundo ele, ocorreu após a divulgação de um vídeo criticando propagandas de casas de apostas. “A questão das bets veio com muitas ameaças”, afirmou.

Para saber mais sobre essa situação e as declarações de Felca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Isis Valverde faz desabafo sincero sobre a fama: ‘Final ruim’

Sandy é flagrada com namorado em momento íntimo

Babá de filho da Virginia desabafa sobre críticas: ‘Gente amarga’