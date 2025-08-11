Logo R7.com
Georgina Rodríguez anuncia noivado com Cristiano Ronaldo após nove anos de relacionamento

Modelo exibiu anel de diamante e relembrou brincadeiras sobre a espera pelo pedido

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7

Georgina Rodríguez revelou aos fãs que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo. A influenciadora, que está ao lado do jogador há nove anos, é mãe de Bella Esmeralda e Alana Martina, além de ser madrasta de Eva e Matteo, gêmeos que o atleta teve por barriga de aluguel antes de conhecê-la.

