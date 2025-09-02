MC Daniel expõe real sobre quem decidiu terminar namoro com Lorena Maria
Cantor esclarece rumores, afirma que não houve traição e comenta rotina de comemorações separadas com o filho Rás
MC Daniel falou publicamente sobre o término do noivado com Lorena Maria, oficializado em junho deste ano.
MC Daniel falou publicamente sobre o término do noivado com Lorena Maria, oficializado em junho deste ano.
Para saber mais sobre os detalhes dessa separação e as declarações do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Para saber mais sobre os detalhes dessa separação e as declarações do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
Leia Mais em Feed TV:
Leia Mais em Feed TV: