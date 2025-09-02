MC Daniel expõe real sobre quem decidiu terminar namoro com Lorena Maria Cantor esclarece rumores, afirma que não houve traição e comenta rotina de comemorações separadas com o filho Rás Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h18 ) twitter

MC Daniel e Lorena Maria (Foto: Instagram)

MC Daniel falou publicamente sobre o término do noivado com Lorena Maria, oficializado em junho deste ano.

Para saber mais sobre os detalhes dessa separação e as declarações do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

