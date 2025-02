Pablo Sanábio revela luta contra tumor cerebral Ator enfrentou um glioma cerebral de alto grau pouco antes das filmagens de Garota do Momento. O conteúdo Pablo Sanábio revela luta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 18/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h47 ) twitter

Pablo Sanábio (Foto Reprodução Redes Sociais)

O ator Pablo Sanábio, que interpreta Onofre na novela Garota do Momento, esteve no programa Encontro nesta terça-feira (18) e compartilhou um momento delicado de sua vida: o diagnóstico de um tumor cerebral pouco antes de iniciar as gravações. Durante a conversa com Patrícia Poeta, ele relembrou os desafios enfrentados, incluindo a necessidade de adiar sua entrada na trama. Inicialmente, ele interpretaria outro personagem, Orlando, mas precisou se afastar para tratar a doença.

Para saber mais sobre a emocionante história de superação de Pablo Sanábio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

