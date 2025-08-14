Vídeo: Esposa de Zezé, Graciele Lacerda conta detalhes do batizado da filha
Clara será batizada na segunda-feira (18) em cerimônia familiar, um dia após o aniversário do cantor sertanejo
Graciele Lacerda, de 44 anos, comentou em seu Instagram, na quarta-feira (13), sobre o batizado da filha Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. O evento religioso será na próxima segunda-feira (18), e os pais decidiram incluir também a bênção de um pastor, apesar de a liturgia seguir a tradição católica.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!
