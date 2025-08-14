Vídeo: Esposa de Zezé, Graciele Lacerda conta detalhes do batizado da filha Clara será batizada na segunda-feira (18) em cerimônia familiar, um dia após o aniversário do cantor sertanejo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Graciele Lacerda (Foto: Instagram) Feed TV

Graciele Lacerda, de 44 anos, comentou em seu Instagram, na quarta-feira (13), sobre o batizado da filha Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. O evento religioso será na próxima segunda-feira (18), e os pais decidiram incluir também a bênção de um pastor, apesar de a liturgia seguir a tradição católica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Treta entre filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe chama atenção durante festa do caçula

Vídeo: Noiva do Oruam faz primeira visita na prisão e revela estado do rapper

Felca, envolvido em polêmica com Hytalo Santos, vira réu por vídeo; saiba detalhes