Vídeo: Esposa de Zezé, Graciele Lacerda conta detalhes do batizado da filha

Clara será batizada na segunda-feira (18) em cerimônia familiar, um dia após o aniversário do cantor sertanejo

Graciele Lacerda (Foto: Instagram)

Graciele Lacerda, de 44 anos, comentou em seu Instagram, na quarta-feira (13), sobre o batizado da filha Clara, fruto do casamento com Zezé Di Camargo. O evento religioso será na próxima segunda-feira (18), e os pais decidiram incluir também a bênção de um pastor, apesar de a liturgia seguir a tradição católica.

