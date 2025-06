Web se revolta com carta do governador indonésio após morte de Juliana Marins: “Irresponsabilidade” Após tragédia com Juliana Marins, político publica carta aberta aos brasileiros e promete rever protocolos de segurança em área turística... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h17 ) twitter

Juliana Marins (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Dias após a trágica morte da brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, o governador da província de Sonda Ocidental, Lalu Muhamad Iqbal, veio a público para se manifestar oficialmente sobre o caso. Em tom de pesar, o político reconheceu a falta de estrutura adequada e as falhas nos procedimentos de resgate, que contribuíram para o desfecho fatal.

