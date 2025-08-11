Felca diz que anda com carro blindado após sofrer ameaças por vídeo sobre ‘adultização’ Youtuber denunciou exploração infantil em vídeo com 28 milhões de visualizações na última semana; agora, relata perseguição Famosos e TV|Do R7 11/08/2025 - 17h32 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h32 ) twitter

Felca acusou influenciador de produzir vídeos com menores em situações que poderiam atrair criminosos Reprodução/Youtube

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, revelou que passou a usar carro blindado e seguranças após receber ameaças por causa de um vídeo publicado na última quarta-feira (6) em que denuncia exploração infantil na internet.

Em entrevista ao podcast PodDelas, ao lado da streamer Wanessa Wolf, Felca contou que o vídeo sobre as denúncias, que já ultrapassa 28 milhões de visualizações no YouTube, foi produzido com base em pesquisas e consultas com psicólogos.

Ele exemplificou o caso da adolescente Kamylinha, de 16 anos, que, segundo ele, é exposta em conteúdos que a apresentam como adulta. “A criança não tem discernimento nem maturidade para entender o que é bom para ela. Como fica o cérebro dela?”, questionou, citando os impactos da exposição precoce nas redes sociais.

Felca também criticou o algoritmo das plataformas, que, segundo ele, favorece a disseminação de conteúdos com crianças para públicos inadequados, incluindo pedófilos.

Para demonstrar, criou um novo perfil no Instagram e mostrou como o algoritmo entrega esse tipo de material. “Mergulhei no lamaçal. Foi aversivo fazer esse vídeo, dá vontade de chorar e de vomitar”, disse (veja a entrevista abaixo).

O youtuber afirma que o tema da “adultização” é pouco discutido, mesmo por criadores com grande alcance. “Se ninguém fala, ninguém vai falar. Eu não aguento ficar calado”, contou durante a entrevista.

Ele reconhece que o vídeo sobre as denúncias pode ser removido por “strikes” ou gerar processos judiciais, mas defendeu a importância do conteúdo. “É uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor”.

Além das ameaças recebidas por abordar a exploração infantil, Felca mencionou ter enfrentado intimidações por criticar influenciadores ligados a apostas online. “Na questão das bets, vieram muitas ameaças. Na adultização, existe ameaça de processo”, disse.

Vídeo sobre ‘adultização’

Divulgado na última quarta-feira, o vídeo aponta casos de influenciadores que, segundo Felca, lucram com a exposição de crianças em contextos inadequados. A gravação já ultrapassava 28 milhões de visualizações e 208 mil comentários nesta segunda (11).

Entre os citados, está o influenciador paraibano Hytalo Santos, cujo perfil no Instagram foi desativado na sexta-feira (8), após a repercussão do vídeo. Não há confirmação se a desativação está ligada à denúncia.

Felca também acusou Santos de produzir vídeos com menores em situações que poderiam atrair criminosos, incluindo uma adolescente de 17 anos exposta de forma sensual, segundo o youtuber (assista abaixo).

O caso chegou ao Ministério Público da Paraíba (MPPB), que já investigava Santos, e motivou discussões na Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Motta (Republicanos) informou que irá pautar projetos sobre a proteção de crianças após a denúncia.

Quem é Felca

Natural de Londrina, Paraná, Felca mora atualmente em São Paulo. Ele começou na internet em 2012 como streamer de videogames e migrou para vídeos de humor e “reacts”, nos quais comenta produtos, serviços ou outros conteúdos.

Hoje, o youtuber acumula 14,7 milhões de seguidores no Instagram, quase 5,5 milhões de inscritos no YouTube e cerca de 20 milhões somando todas as plataformas sociais, incluindo o TikTok.

Um de seus vídeos mais famosos, “Testei a Base da Virgínia”, publicado em maio de 2023, soma mais de 20 milhões de visualizações. Nele, Felca avalia um cosmético da influenciadora Virgínia Fonseca com tom humorístico, criticando o resultado.

Ele também ganhou atenção ao comentar as “lives NPC” no TikTok e a CPI das Bets, criticando influenciadores que promovem casas de apostas.

