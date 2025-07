Filho do criador do Chaves expõe mágoa da mãe traída e sofrimento da família Desde a morte do humorista, em 2014, os conflitos entre a viúva Florinda Meza e Gómez Fernández se tornaram públicos Famosos e TV|Do R7 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relacionamento entre Bolaños e Meza teve início na década de 1970, enquanto o ator ainda era casado Reprodução/X

Roberto Gómez Fernández, filho do criador de Chaves, trouxe à tona uma nova perspectiva sobre a vida pessoal de Roberto Gómez Bolaños. Em entrevista recente, ele revelou como sua mãe, Graciela Fernández, lidou com o fim do casamento após as traições do humorista e como o amor entre os dois resistiu mesmo após a separação.

O casamento chegou ao fim quando Roberto traiu Graciela. Na época, Gómez Fernández tinha apenas 15 anos. Segundo ele, a separação foi um choque profundo para a mãe, que decidiu nunca mais se envolver com outro parceiro. “Ela tomou a decisão, logo no início, de que não teria um parceiro novamente”, disse.

Apesar do rompimento, Bolaños manteve o apoio financeiro e emocional à ex-esposa. “Meu pai sempre esteve presente. Nunca faltou nada para ela”, afirmou Fernández. Ele contou que a mãe se apaixonou por Roberto ainda na juventude e o acompanhou até o auge da fama, mantendo o carinho mesmo após o fim da relação.

Desde a morte do humorista, em 2014, os conflitos entre a viúva Florinda Meza e Gómez Fernández se tornaram públicos. A disputa envolve principalmente o legado artístico de Bolaños. Meza tem criticado a produção da série “Sem Querer Querendo”, desenvolvida pelo filho do comediante em parceria com uma plataforma de streaming. Segundo ela, os produtores não a consultaram e a retratariam de forma desrespeitosa.

‌



A atriz ainda afirmou que personagens como Dona Florinda e Quico serão representados com nomes fictícios na produção. “Soube por uma fonte segura que não vão me tratar com respeito e muito menos com verdade. Isso causaria uma enorme dor ao Roberto, se estivesse vivo”, disse Meza.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp