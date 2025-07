Florinda Meza é acusada de agressões físicas e psicológicas contra Roberto Bolaños Atriz teria apagado cigarros no corpo do marido como forma de punição, diz documentário Famosos e TV|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Relacionamento entre Bolaños e Meza teve início na década de 1970, enquanto o ator ainda era casado Reproducão/X

Depoimentos apresentados na série “Chespirito: Sem Querer Querendo” trouxeram à tona denúncias de abusos sofridos por Roberto Gómez Bolaños, criador e intérprete do personagem Chaves, durante o casamento com Florinda Meza, atriz que viveu Dona Florinda.

O jornalista de entretenimento Javier Ceriani afirmou na produção que Bolaños teria sido vítima de agressões físicas e psicológicas nos últimos anos de vida. De acordo com Ceriani, que diz ter recebido informações de uma pessoa próxima à família do comediante, Florinda teria apagado cigarros no corpo do marido como forma de punição.

Segundo o relato, os atos teriam ocorrido em momentos em que Bolaños, já debilitado, insistia em fumar escondido. Quando flagrado por Meza, ela teria apagado os cigarros nas axilas e na virilha do comediante para evitar que os filhos vissem os ferimentos.

O relacionamento entre Bolaños e Meza teve início na década de 1970, enquanto o ator ainda era casado com Graciela Fernández, mãe de seus seis filhos. O divórcio só foi oficializado em 1989. Bolaños e Meza se casaram em 2004 e permaneceram juntos até a morte dele, em 2014. Eles não tiveram filhos.

Até o momento, Florinda Meza não se manifestou sobre os relatos divulgados na série.

