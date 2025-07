Fotos de Mel, 2ª filha de Neymar, têm quase 6 milhões de curtidas um dia após nascimento Caçula veio ao mundo neste sábado (5) e, segundo os pais, não deve ficar no posto de mais nova por muito tempo Famosos e TV|Filipe Pereira*, do R7 06/07/2025 - 10h05 (Atualizado em 06/07/2025 - 10h14 ) twitter

Após o nascimento da filha Mel, neste sábado (5), Neymar e Bruna Biancardi compartilharam nas redes os primeiros momentos da caçula da família.

Em uma postagem conjunta nas contas dos papais, a publicação atingiu mais de 1 milhão de curtidas em menos de 30 minutos.

Na legenda das fotos, Bruna escreveu: “Nossa Mel chegou para completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você :) Te amamos!”

Até a conclusão deste texto, a postagem contava com 5,5 milhões de curtidas e mais de 46 mil comentários desejando boas-vindas e saúde para a pequena.

A assessoria do Santos, atual time do jogador, informou que Neymar foi liberado dos treinos deste sábado após informar que a bolsa da influencer havia estourado.

O próximo jogo previsto do time paulista é contra o Palmeiras, com data a confirmar, pelo Campeonato Brasileiro.

Mel é a segunda filha do jogador com a influencer. Eles também são pais de Mavie, de 1 ano e nove meses.

Além das meninas do relacionamento atual, Neymar ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e de Helena, que completou 1 ano na última quinta-feira (3) — fruto de um breve romance com a modelo Amanda Kimberlly.

Antes mesmo da segunda filha nascer, em dezembro do ano passado, Bruna Biancardi afirmou pensar em ter três filhas com o camisa 10 do Santos. “Então queremos ter três. Acho que já tenho que avisar aqui pro pessoal da internet ver se libera ou não”, declarou a influencer, aproveitando para dar uma alfinetada aos comentários maldosos frequentes dos quais é alvo.