Fazenda Tarcísio/Glória Menezes

Do R7 / 09/08/2026

Dia dos Pais: veja 7 atores que também brilham no papel de pai

Neste Dia dos Pais, o R7 reúne fotos e momentos especiais de atores da Seriella Productions e da RECORD com os filhos, revelando o lado mais íntimo e afetivo dos artistas que conquistam o público na televisão