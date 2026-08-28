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Fazenda Tarcísio/Glória Menezes

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Fazenda que pertenceu a Tarcísio Meira e Glória Menezes está localizada no Pará

Reprodução/Prefeitura de Aurora do Pará

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