Haters criticam pastor alemão de Sydney Sweeney após polêmica com Trump; entenda Jovem protagonizou campanha publicitária que foi apontada como ‘eugenista’ Famosos e TV|Do R7 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Sydney Sweeney enfrenta críticas após uma campanha publicitária da American Eagle.

Internautas acusam a campanha de conotações eugênicas e ligações ao nazismo devido ao seu cachorro, um pastor alemão.

Apesar das críticas, muitos defensores de Sweeney consideram as reações exageradas e defendem a inocência do cachorro.

A American Eagle esclareceu que a campanha focou apenas em jeans e não tinha intenção política ou ideológica. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sydney Sweeney na campanha publicitária da grife American Eagle Divulgação/American Eagle

A atriz Sydney Sweeney, conhecida por seu papel em “Euphoria”, voltou ao centro de uma controvérsia após a repercussão de sua nova campanha para a marca American Eagle. A polêmica se intensificou quando internautas passaram a criticar Sully Bear, o cão de estimação da atriz, um pastor alemão apresentado ao público em abril de 2024.

A campanha publicitária em questão utilizou trocadilhos com a palavra “jeans”, remetendo também à palavra “genes”, e provocou reações negativas de usuários nas redes sociais. Críticos acusaram a ação de ter conotações relacionadas à eugenia e à propaganda nazista, em especial pela associação entre os “bons genes” da atriz, seu cabelo loiro, olhos azuis e sua ascendência europeia.

A polêmica ainda ganhou mais uma elemento com a participação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na segunda-feira (4), Trump afirmou em uma rede social que a atriz tinha o “comercial mais quente” do momento. Antes disso, Trump já havia manifestado apoio à Sydney Sweeney ao tomar conhecimento que a jovem teria se registrado no Partido Republicano. O registro teria ocorrido em 14 de junho de 2024, segundo o site do Departamento da Flórida.

A repercussão negativa escalou e, além das críticas à campanha, haters direcionaram ataques ao animal de estimação da atriz. Comentários sugeriram que o pastor alemão seria um “animal nazista”, em referência ao uso da raça durante o regime de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Frases como “Seu cachorro também tem jeans ótimos” e “animal de estimação de um hiperbranco” circularam nas redes sociais, provocando reações contrárias e gerando uma nova onda de debate.

‌



A atriz frequentemente compartilha momentos com Sully Bear em suas redes sociais. O cão já apareceu em eventos como o Met Gala e até estampou a capa de uma revista de moda britânica.

Apesar das acusações, muitos seguidores saíram em defesa de Sweeney. Comentários de apoio questionaram o exagero das interpretações e chamaram as reações de desproporcionais. Internautas também ironizaram a associação do cachorro à polêmica, argumentando que se tratava apenas de um pet e que a crítica ultrapassava o razoável.

‌



A American Eagle se pronunciou afirmando que a campanha foi centrada exclusivamente em jeans e não teve qualquer intenção de transmitir mensagens políticas ou ideológicas. A marca também destacou que a campanha inclui ações beneficentes voltadas à saúde mental e à luta contra a violência doméstica.

Sydney Sweeney, até o momento, não comentou diretamente sobre os ataques ao cão.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp