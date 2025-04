Jorge Mesquitta explica o processo de preparação e detalha desafios da série Até Onde Ela Vai Ator elogia parceria com Felipe Cunha e Louise Clós na produção Famosos e TV|Gabriel Alberto, do R7 08/03/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h33 ) twitter

Jorge Mesquitta interpreta Mateus em Até Onde Ela Vai Reprodução/Instagram

Após viver Nebate em Reis, Jorge Mesquitta tem um novo desafio em Até Onde Ela Vai. Na produção da Seriella Productions, o ator interpreta Mateus e se envolve com a protagonista Bárbara (Louise Clós).

Jorge revela que o personagem se encanta por Bárbara quando a conhece no trabalho.

“O Mateus é muito tímido, e se apaixona à primeira vista. Há um interesse, mas ele não tem a proatividade”, confidenciou em entrevista ao R7.com.

“Ele é mais reservado, sensível e criado pela mãe. E, pelo contexto em que ele se coloca, não teve tanto contato com o pai. Acredito que houve algum rompimento ali e, por isso, a mãe tem uma projeção muito grande em cima dele”, explicou Jorge.

Para o ator, Mateus vê em Bárbara a chance de ter uma família: “Ele quer realmente viver essa história”.

Jorge contou como foi o trabalho com Andrea Avancini, responsável por preparar o elenco para contar a história de Até Onde Ela Vai, que é baseada em fatos reais.

“[A preparação] Foi muito maravilhosa. A Andrea é muito sensível e trabalha muito a escuta e a propriedade do texto”, destacou.

Jorge destaca inocência no olhar de Mateus como um dos maiores desafios Arquivo Pessoal

No entanto, um dos desafios do personagem foi a personalidade tímida, que está bem distante do perfil de Jorge.

“O Mateus traz uma quase inocência no olhar, porque ele realmente se apaixona e fica encantado pela Bárbara. O meu desafio era trazer essa pureza. E [tive que] ter esse olhar com mais doçura”, detalhou.

O ator também contou que conheceu o diretor da série, Felipe Cunha, durante as gravações de Reis — A Sucessão, quando interpretou Nebate.

“Conheci Felipe em uma gravação com a Dani Moreno [a Zerua]. Era uma cena com os três, com uns quatro minutos de texto, e deu tudo certo de primeira. Uma semana depois, ele me ligou e perguntou se eu já tinha terminado de gravar Reis, pois tinha pensado em mim para um personagem”, relembrou.

Ator destaca importância da preparação e elogia trabalho de Felipe Cunha Reprodução/Instagram

Jorge aproveitou para elogiar o talento do diretor e ressaltou a sensibilidade de Felipe na condução do set de gravação e na relação com o elenco.

“O Felipe vai ser um dos melhores diretores do Brasil, ele tem muita sensibilidade para falar com o ator. Na preparação, ele esteve presente e foi um privilégio, nos abriu possibilidades de leitura para chegar o mais próximo dessa realidade”, contou.

Sobre a parceria com Louise, Jorge é pura gratidão e só elogios para a parceira de cena:

“É uma grande atriz, conversamos muito sobre ficar à vontade e ter essa confiança. Louise é muito generosa, me ouve e proporciona muitas trocas”, garantiu.

Até Onde Ela Vai é exibida de segunda a sexta-feira, às 22h45, na tela da RECORD.

Conheça os personagens da série:

