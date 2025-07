Justiça condena ex-marido de Ana Hickmann por agressão; relembre o caso Alexandre teria pressionado a apresentadora contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas; defesa de Correa pode recorrer da decisão Famosos e TV|Do R7 22/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexandre Correa é condenado a prisão por agredir Ana Hickmann; saiba detalhes da decisão Reprodução/Instagram

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Alexandre Correa a um ano de prisão em regime aberto por agredir a ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann. A decisão foi tomada pela juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher da capital paulista. A pena ainda prevê o pagamento de R$ 10 mil por danos morais. Cabe recurso à segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida protetiva que impede Correa de se aproximar da apresentadora e de sua família foi mantida.

RESUMO DA NOTÍCIA A Justiça de São Paulo condenou Alexandre Correa a um ano de prisão em regime aberto por agredir Ana Hickmann.

A condenação se baseia em um episódio de agressão ocorrido em novembro de 2023, onde Alexandre ameaçou e machucou a apresentadora.

Ana expressou alívio com a decisão judicial e revelou temer pela sua segurança e do filho, devido a comportamentos agressivos de Correa.

A defesa de Alexandre pode recorrer da decisão e a apresentadora possui medidas protetivas em vigor para sua segurança. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A condenação é resultado de um episódio ocorrido em 11 de novembro de 2023, em Itu, no interior paulista. Na ocasião, Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica. Segundo relato feito à Polícia Militar, a agressão aconteceu durante uma discussão entre o casal na cozinha da casa em que moravam. Estavam presentes o filho do casal, de 11 anos, e alguns funcionários.

De acordo com o boletim, Alexandre teria pressionado a apresentadora contra a parede e ameaçado agredi-la com cabeçadas. Ainda segundo o relato, quando ela tentou sair para buscar o celular e chamar a polícia, teve o braço machucado após o empresário fechar com força uma porta de correr. A apresentadora procurou atendimento médico por conta própria e precisou usar tipoia no braço esquerdo.

A Polícia Militar foi chamada ao local, mas Alexandre já havia saído da residência. A partir desse episódio, a Justiça determinou medidas protetivas para garantir a segurança de Ana Hickmann e de seu filho.

‌



Após a condenação, a apresentadora afirmou em entrevista que se sentiu aliviada com a decisão da Justiça. Disse que temia pela própria segurança e pela do filho, mencionando comportamentos agressivos do ex-marido ao longo da relação. Afirmou ainda que, desde a separação, vem enfrentando ataques públicos por parte de Correa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O caso também ganhou repercussão após Ana Hickmann acusar o ex-companheiro de não arcar com as obrigações financeiras em relação ao filho. Ela afirmou que todas as despesas vêm sendo custeadas por ela, enquanto Alexandre segue atuando profissionalmente com palestras, publicidade e participações em podcasts.

‌



Em resposta, a defesa do empresário afirmou que a inadimplência se deve ao bloqueio total de seus recursos financeiros. Segundo o advogado Bruno Ferullo, seu cliente está há mais de um ano e meio sem acesso a contas bancárias, cartões de crédito e às empresas das quais foi sócio.

Os dois foram casados por 25 anos e são pais de um menino de 11 anos. A separação foi anunciada naquele mesmo novembro de 2023, em um pedido de divórcio ingressado na Justiça pela apresentadora, baseado na Lei Maria da Penha.

‌



A sentença condenatória marca um desfecho judicial, ainda que provisório, para o caso que veio a público em 2023. Ana Hickmann segue amparada por medidas protetivas, enquanto a defesa de Alexandre Correa pode recorrer da decisão.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp