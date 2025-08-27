Karoline Lima fala sobre Léo Pereira e exposição: ‘Nem tudo precisa virar conteúdo’ Em entrevista exclusiva, influenciadora comenta polêmicas por conta do namoro com jogador do Flamengo e futuro Famosos e TV|Carol Malheiro*, do R7 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Karoline Lima, influenciadora com 7 milhões de seguidores, compartilha sua rotina ao lado do noivo, Léo Pereira, jogador do Flamengo.

O casal enfrentou polêmicas relacionadas à exposição da vida pessoal, especialmente envolvendo a filha Cecília.

Karoline defende a importância da privacidade, afirmando que nem tudo precisa ser publicado nas redes sociais.

A influenciadora planeja retornar ao YouTube e tem novos projetos, incluindo a participação em um filme que será lançado em breve. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Karoline Lima tem sete milhões de seguidores em todas as redes sociais Reprodução/@karolinel/@jfreitas.fotos

Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Karoline Lima “furou” a própria bolha ao mostrar a rotina ao lado da família, o noivo, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, e a filha Cecília, de apenas 3 anos. O jogador, titular absoluto do time que lidera o Campeonato Brasileiro e com mais de 250 partidas pelo Rubro-Negro, teve o relacionamento abraçado pela torcida devido ao sucesso no clube.

Foi assim, que em forma de celebrar o casal, os fãs do Flamengo criaram e popularizaram o apelido “Karolino”, que não só se tornou um canto comum quando o zagueiro marca gols, como também ganhou o coração da família e do próprio jogador.

“Ele sempre encarou muito bem o apelido. Muita gente acha que quem criou fui eu, mas, na verdade, foi a torcida que começou a chamá-lo de Karolino. Dizem que quando um casal fica muito tempo junto acaba ficando parecido, e acho que ele pegou alguns trejeitos meus e eu dele. Somos quase que um só, não nos desgrudamos”, conta Karoline Lima, em entrevista exclusiva ao R7.

A influenciadora compartilha os privilégios de uma vida que poucos têm acesso, mas muitos gostariam: viver de perto os bastidores do mundo do futebol. Segundo ela, o relacionamento com Léo Pereira a aproximou ainda mais do esporte, uma paixão presente na vida dela desde a infância.

‌



Ainda na escola, Karoline acompanhava o mundo esportivo de muito perto, ia ao estádio e reunia os amigos para assistir aos jogos.

“Muita gente pensa que eu só vou ao Maracanã por conta do Léo. É lógico que tem esse lado do Léo, porque sou a fã número 1 dele, ninguém tira esse status de mim. Mas também adoro acompanhar futebol. Eu e o Léo somos muito parceiros. Eu até brinco com ele que existe o Léo Pereira, o jogador que todo mundo conhece, e o Leonardo, meu amigo. Se a gente não tivesse um relacionamento, nós seríamos melhores amigos facilmente”, diz a influenciadora.

‌



Karoline Lima e Léo Pereira estão em um relacionamento sério desde 2023 Reprodução/@karolinel

Após os jogos do Flamengo, os dois sempre conversam sobre os principais lances e as dificuldades de cada partida. Juntos desde 2023, o casal já enfrentou muita pressão dentro e fora do estádio, mas tem uma admiração especial pela torcida do clube.

“A torcida do Flamengo é diferente de tudo o que vi na minha vida. Um dos dias mais legais que já vivi foi quando o Léo marcou um gol e o estádio inteiro começou a gritar ‘Karolino’. Pensei: ‘Caramba, o que é isso? Que loucura’. Eu tinha até mandado fazer umas camisas escrito Karolino, com umas fotos dele para toda a família.”

‌



Críticas e polêmicas

Entre vídeos de humor e tutoriais de maquiagem e moda, a rotina pouco convencional e a exposição na mídia vêm acompanhadas de críticas e polêmicas e, por isso, para Karoline, a internet pode ser impiedosa.

“Muita gente acha que cheguei na internet agora, porque muitos acontecimentos da minha vida começaram a sair na mídia recentemente. Mas a verdade é que estou na internet desde 2013. Às vezes, dá vontade de me afastar, dar um tempo das redes sociais, sim, porque a internet consegue ser cruel. É uma realidade das redes sociais. As pessoas gostam de acompanhar perfis de fofoca, de ver polêmicas e problemáticas. Tantas vezes posto momentos felizes e não são compartilhados em lugar nenhum. Mas quando é alguma coisa que pode gerar uma repercussão maior dão cabimento para isso”, relata.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Alvo de críticas por conta da exposição da vida pessoal, principalmente da filha e do relacionamento com um jogador de futebol, a influenciadora conta que todos os conteúdos que compartilha na internet precisam fazer sentido para a família antes de serem publicados, principalmente, para o casal.

“Acho que a gente tem que ter a nossa privacidade, o nosso momento a dois, que já é tão pouco por conta da rotina. E algumas coisas não têm a necessidade de serem expostas. Tudo que é compartilhado é conversado antes e precisa fazer sentido para todo mundo. O tempo trouxe essa maturidade pra gente. Nem tudo precisa virar conteúdo, a gente consegue, sim, viver no off, viver muito bem feliz.”

Exposição da filha

Karoline Lima tem uma filha, chamada Cecília, de 3 anos Reprodução/@karolinel

Mãe de uma menina de 3 anos, Karoline diz que enxerga os conteúdos que grava com a filha de uma forma leve e que prioriza compartilhar tudo que pode ajudar e inspirar outras mães na rotina. Segundo a influenciadora, a intenção é mostrar aos seguidores que ela não é uma pessoa inalcançável e, sim, uma mãe, uma mulher que vive várias versões de si durante o dia.

“Compartilho a maternidade do meu ponto de vista, sempre foi assim. Eu nunca vou expor a vida inteira da Cecília, tem muita coisa que a gente vive que não é postado. Tento registrar minha vivência enquanto mãe, o que é leve e que pode inspirar e ajudar. Eu também respeito muito o tempo da Cecília. Para mim, a prioridade é sempre ter ela da melhor maneira possível. Não só ela, na verdade, todas as crianças envolvidas. Até porque, é a minha família, e tenho cuidado com todos eles”, diz Karoline.

Participação especial em filme

Nascida e criada em Fortaleza, a influenciadora começou a carreira como modelo e já estampava vários outdoors na cidade natal quando decidiu divulgar o próprio trabalho nas redes sociais. Nessa época, Karoline queria seguir a carreira de estilista e, inspirada pela mãe, que trabalhava na área, se formou em moda.

Mesmo ainda com o sonho vivo de seguir a carreira, a influenciadora conta que também gostaria de trabalhar com comunicação, inclusive, como apresentadora na TV. Em busca de investir nisso, Karoline vai voltar com o canal no YouTube para focar em vídeos mais longos. Quanto aos projetos mais recentes, ela diz que participou de um filme, que será lançado nas plataformas digitais em breve.

Sempre testando vários projetos, Karoline se sente mais completa diante de novos desafios e vive múltiplas “versões de si” diariamente.

“Antes de completar 18 anos, eu já queria sair da casa da minha mãe, mesmo ainda em Fortaleza. Sou muito livre. Inclusive, acho que essa estabilidade que o Léo trouxe para a nossa família com o futebol foi muito positivo. Mas ele compartilha comigo essa felicidade de poder proporcionar para as crianças conhecerem novos mundos e novas pessoas por conta do futebol.

No outro dia, quando ele tem que viajar para jogar em outro lugar, eu arrumo as coisas, e vamos todo mundo. Vamos nos divertir. Sou do mundo, gosto de sempre estar me movimentando. Acho que se fosse para ficar num lugar só, eu ficaria entediada", conclui.

*Sob supervisão de Camila Juliotti e Thaís Sant’Anna