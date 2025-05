Latino tem dez filhos; saiba quem são os herdeiros do cantor Artista tem o desafio de conciliar relações familiares com trajetórias diferentes e histórias únicas Famosos e TV|Do R7 20/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h11 ) twitter

Suzanna Freitas, de 23 anos, é filha de Latino com Kelly Key Reprodução/Instagram/suzannafreitas

O cantor Latino é pai biológico de dez filhos, todos de mães diferentes. Essa complexa teia familiar do cantor ganhou novo destaque após uma polêmica recente com o filho Guilherme, de 26 anos, reacendendo a curiosidade sobre os herdeiros do artista. As idades dos filhos variam entre 12 e 29 anos, e as histórias por trás de cada relação traçam um retrato de afeto, distanciamento e tentativas de reconciliação.

A filha mais velha é Dayanna Maia, de 28 anos, fruto da relação com a advogada Izabel Cristina. Atriz, produtora e diretora, ela entrou com ação judicial contra o pai cobrando valores atrasados de pensão. Amanda Rocha, de 25 anos, filha da fã Jucinéia de Oliveira, é cantora gospel e tem trajetória discreta, apesar de algumas participações televisivas. No mesmo ano nasceram Victor Hugo, com quem Latino pouco se relaciona, e Guilherme Rocha, reconhecido oficialmente após teste de DNA em 2018, que segue carreira musical como Namentti.

Bruna Morais, também com 25 anos, descobriu ser filha de Latino aos 14, mas só revelou ao cantor seis anos depois. Artista visual, mora em São Paulo e compartilha a rotina nas redes sociais. Dentre todos, a mais famosa é Suzanna Freitas, de 23, filha da cantora Kelly Key e que se tornou influenciadora digital. Ela optou por adotar o sobrenome do padrasto, Mico Freitas, mas mantém relação com Latino.

Dayanna Maia, de 28 anos, é a filha mais velha de Latino Reprodução/Instagram/dayannamaia

Os filhos mais novos vivem em diferentes regiões do país. Ana Júlia, de 18 anos, mora com a mãe em Minas Gerais e se interessa por dança e idiomas. Bernardo Neiva, de 13, é filho da modelo Fernanda Neiva e já mostra afinidade com futebol e eventos de moda. Valentina, de 13 anos, filha da advogada Glaucia Deneno, frequenta aulas de balé e pintura. O caçula é Matheus, de 12 anos, filho da modelo Jaqueline Blandy, e é entusiasta de esportes e música.

Latino admite dificuldades em reunir todos os filhos e já revelou que a única tentativa de juntar a família inteira no Natal foi um desastre. Segundo ele, tensões entre as mães, ciúmes entre os filhos e cobranças sobre tratamento igualitário transformaram o encontro em um dos momentos mais estressantes de sua vida. Desde então, ele passou a organizar visitas em grupos separados, conforme as afinidades entre os irmãos.

Amanda Rocha, de 25 anos, é filha de Latino com a fã Jucinéia de Oliveira Reprodução/Instagram/oficialamandarocha

Apesar dos conflitos e da distância com alguns herdeiros, o cantor afirma que todos têm o mesmo valor em sua vida. Reconhece, porém, que os egos e as disputas entre mães e filhos tornam a convivência desafiadora. Em entrevistas, Latino já admitiu que não se considera o melhor pai, mas se esforça para manter o vínculo com os filhos e manter em dia suas obrigações financeiras, como pensões alimentícias.

Casado atualmente com a influenciadora Raffa Rarbbie, Latino não descarta aumentar a família. Ele revelou que o casal cogita a possibilidade de adotar uma criança, especialmente porque boa parte de seus filhos já atingiu a maioridade. O cantor diz estar amadurecendo a ideia com a esposa e enxerga a adoção como um gesto de amor e responsabilidade.

