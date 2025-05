Latino diz que filho de 27 anos é dependente químico e já agrediu a mãe: 'Cansado de ser extorquido'

Pai de 12 filhos, Latino mandou um deles para fora de casa e revelou detalhes sobre a relação com o jovem de 27 anos. Segundo o cantor, o filho é dependente químico e chegou a agredir a mãe e a atual mulher de Latino. O artista ainda estaria sendo vítima de extorsão. "Ele foi morar na rua e eu trouxe para morar comigo", relembrou. "Trouxe ele para perto, para trabalhar comigo, mas ele não se adaptou em nenhum emprego que arrumei", disparou. "Estou cansado de ser extorquido", completou Latino. "A maioria dos filhos do Latino foram descobertos por exame de DNA", relembrou Fabíola Reipert.



