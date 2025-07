Marido de Nicole Kidman se nega a falar sobre cenas quentes da esposa com Zac Efron Reação gerou surpresa imediata entre os apresentadores Famosos e TV|Do R7 08/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h20 ) twitter

Kidman esteve nos filmes “Tudo em Família” e “Babygirl”, em que contracena com Efron e Dickinson Divulgação/Prime Video

O cantor Keith Urban encerrou uma entrevista ao vivo após ser questionado sobre as cenas íntimas protagonizadas por sua esposa, a atriz Nicole Kidman, com atores mais jovens como Zac Efron e Harris Dickinson. O episódio ocorreu durante sua participação no programa de rádio australiano “Hayley & Max in the Morning”, da Mix 102.3, nesta terça-feira (8).

Urban falava sobre os preparativos para sua nova turnê mundial, chamada “High and Alive”, quando foi convidado a participar do quadro “Muro da Verdade”. No segmento, o apresentador Max Burford perguntou o que o músico achava das cenas de amor filmadas por Kidman nos filmes “Tudo em Família” e “Babygirl”, em que contracena com Efron e Dickinson. Assim que a pergunta foi feita, Keith Urban desconectou da chamada, encerrando a entrevista sem dar qualquer explicação.

A reação gerou surpresa imediata entre os apresentadores. Ao vivo, Hayley Pearson lamentou o ocorrido e afirmou que nunca havia presenciado algo semelhante. Max Burford sugeriu que o cantor teria se incomodado por ter sido questionado sobre a vida pessoal.

Keith Urban e Nicole Kidman são casados desde 2006. Apesar da exposição frequente da carreira da atriz, o casal costuma manter a vida pessoal em sigilo.

