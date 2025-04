MC Daniel e Gloria Groove são multados pela prefeitura de São Paulo; entenda Faixas espalhadas por São Paulo com mensagem enigmática eram ação para promover nova música dos artistas Famosos e TV|Do R7 24/04/2025 - 21h16 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h27 ) twitter

Banner pode ser visto nas principais vias da capital paulista Reprodução/Redes sociais

Os artistas Gloria Groove e MC Daniel foram multados em R$ 10 mil cada por infringirem a Lei Cidade Limpa, na capital paulista, segundo a Secretaria Municipal das Subprefeituras.

A medida foi tomada devido às faixas com uma mensagem enigmática que foram espalhadas pela cidade. Os banners mostram um QR Code com a frase “Daniel, você nunca mereceu o amor que te dei. Por isso, decidi te expor”. Também havia uma outra versão da faixa, com o nome Gloria no lugar de Daniel.

Quem acessasse o código pelo celular era direcionado para uma ação de marketing dos cantores MC Daniel e Gloria Groove, que formaram uma parceria que resultou na música ’Nunca Mais‘, prevista para ser lançada nesta quinta-feira (24). O QR Code no banner permite fazer um pré-save do lançamento.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras afirma ter retirado as faixas espalhadas nas principais vias de São Paulo, como as avenidas Radial Leste e 23 de Maio.

‌



Além disso, foram aplicadas duas multas, no valor de R$ 10 mil cada, “aos responsáveis pela infração”, afirma a gestão municipal em nota divulgada nesta quinta-feira (24).

Segundo a Lei Cidade Limpa, não é permitida a instalação de banners, faixas ou qualquer outro elemento em obras públicas de arte, como pontes, passarelas, viadutos e túneis, “visando chamar a atenção da população para ofertas, produtos ou informações que não aquelas estabelecidas em lei”.

Até o momento, Gloria Groove e MC Daniel não se pronunciaram sobre o caso.

