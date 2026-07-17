‘Milton Nascimento’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (17) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia em Minas Gerais

“Milton Nascimento” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (17). O canto brasileiro foi internado na quinta (16), após um quadro de pneumonia. De acordo com nota publicada nas redes sociais, ele segue estável e apresenta boa evolução clínica; previsão é que artista receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 14h58 desta sexta (17). Confira: