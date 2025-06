Mulher de Luva de Pedreiro compra carrão e celebra; saiba modelo e preço Távila Gomes adquiriu um Honda HR-V avaliado em quase R$ 190 mil e agradeceu influenciador Famosos e TV|Do R7 03/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h59 ) twitter

Távila Gomes agora é dona de um Honda HR-V Reprodução/Instagram/tavilagomes

Távila Gomes, mulher do influenciador Luva de Pedreiro, comemorou a conquista do seu primeiro carro zero quilômetro, um Honda HR-V que custa cerca de R$ 190 mil.

A influenciadora compartilhou a felicidade nas redes sociais e dedicou uma mensagem especial ao parceiro, a quem atribuiu a realização desse sonho.

Na publicação, Távila apareceu sorridente ao lado do veículo, segurando o filho do casal, Davi, de 2 anos. “Finalmente posso contar a vocês. Meu primeiro carro 0 km. Deus, só gratidão por tudo que tem me abençoado. Meu sonho virou realidade”, escreveu, destacando em seguida: “Obrigada por tudo, Luva de Pedreiro. Você é e sempre vai ser a razão de tudo isso. Eu e Davi te amamos!”

‌



O influenciador Iran Ferreira, nome real de Luva de Pedreiro, respondeu nos comentários parabenizando a companheira: “Parabéns! Você merece! Te amo.” O casal oficializou o relacionamento em 2023, ano em que anunciaram a chegada de Davi. A trajetória entre eles já contou com idas e vindas, incluindo um término em 2024, pouco antes do nascimento do filho, e uma reaproximação que surpreendeu os seguidores.

‌



Além da conquista do carro, Luva de Pedreiro tem investido em imóveis, adquirindo recentemente uma casa avaliada em R$ 1 milhão na Paraíba.

‌



Por outro lado, o influenciador enfrenta desafios fora das redes. Ele foi condenado a pagar uma indenização milionária ao ex-empresário Allan Jesus por quebra contratual e danos morais. Inicialmente estipulada em R$ 5,2 milhões, o valor foi reduzido para cerca de R$ 3,25 milhões pela Justiça do Rio de Janeiro.

Mesmo diante da batalha judicial, Luva mantém sua presença digital com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, embora prefira preservar sua vida pessoal e publique poucas imagens com a família.

Enquanto isso, Távila Gomes segue compartilhando sua rotina como mãe e influenciadora, conquistando espaço entre os seus mais de 300 mil seguidores com registros da maternidade e momentos ao lado do marido e do filho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5