Mulher-Gato ‘falida’ surpreende ao deixar herança milionária para o marido e ignorar os filhos Viúvo recebeu mais de R$ 500 milhões após a morte da socialite conhecida por ter passado por dezenas de plásticas Famosos e TV|Do R7 10/03/2025 - 14h57 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jocelyn Wildenstein durante entrevista para a TV australiana 7 News Reprodução/Yutube/ 7 News Spotlight

A socialite suíça Jocelyn Wildenstein, que ficou conhecida como “Mulher-Gato” por causa de seu rosto bastante modificado por dezenas de cirurgias plásticas, deixou uma fortuna de US$ 100 milhões (cerca de R$ 580 milhões) para seu parceiro Lloyd Klein. Os dois filhos, Alec Jr. e Diane, por sua vez, não receberam nenhum centavo de sua herança. Wildenstein morreu de embolia pulmonar, aos 84 anos, no final do ano.

O valor foi revelado após relatos de que a socialite estava sendo perseguida por credores fiscais antes de morrer e após uma longa briga com seus filhos. Na época, Jocelyn havia declarado falência.

No dia do velório, seu marido, o estilista Lloyd Klein, de 58, recebeu uma ligação afirmando que ele era beneficiário de uma apólice de seguro de US$ 100 milhões. Ele se tornou o único herdeiro da fortuna de Jocelyn.

A socialite estava afastada de seus dois filhos muitos anos antes de morrer, e nenhum deles compareceu ao seu funeral. Segundo Klein, o afastamento aconteceu quando Jocelyn deixou de pagar seus filhos.

‌



Em 1999, ela havia recebido um acordo avaliado em US$ 2,5 bilhões, além do direito a uma “mesada” de US$ 100 milhões, após o divórcio com seu primeiro marido, o negociante Alec Wildenstein, pai de Alec Jr. e Diane.

Ainda segundo Klein, após a morte do pai em 2008 coube aos dois filhos continuarem a transferência do valor, mas não o fizeram.

‌



Em vida, Jocelyn gastou boa parte de sua fortuna com roupas, joias, viagens e procedimentos estéticos. Só em cirurgias plásticas, teria gasto em torno de US$ 2,6 milhões (aproximadamente R$ 11,5 milhões).

Após receber a fortuna, Klein comprou um relógio Rolex no valor de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões). Também mandou fazer um pingente de ouro e cristal. Nessa joia, colocou parte das cinzas da mulher, que foi cremada.

‌



A relação entre Jocelyn e Klein durou 22 anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5