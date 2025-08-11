O que é ‘adultização infantil’ e como o tema levou à exposição de Hytalo Santos por Felca Pressão para agir como adulto priva a criança de experiências fundamentais para o crescimento saudável, avaliam entidades Famosos e TV|Do R7 11/08/2025 - 17h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h58 ) twitter

Adultização infantil é definida como a aceleração forçada do desenvolvimento da criança para comportamentos que não correspondem à sua idade Juan Pablo Serrano/Pexels

O influenciador e youtuber Felca viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo sobre a adultização infantil e apontar casos de criadores de conteúdo que, segundo ele, lucram com a exposição de menores de idade. Entre os citados está o influenciador Hytalo Santos, acusado por Felca de produzir vídeos que colocam crianças e adolescentes em situações que podem atrair criminosos envolvido com pornografia infantil. A gravação chegou à 28 milhões de visualizações nesta segunda-feira (11).

O R7 não conseguiu entrar em contato com a defesa de Hytalo Santos. O espaço está aberto.

A adultização infantil é definida por estudos, como o da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), como a aceleração forçada do desenvolvimento da criança para comportamentos que não correspondem à sua idade. Quando expostas nas redes sociais sem supervisão adequada, as crianças podem ser induzidas a atuar de forma mais madura do que o esperado, o que prejudica o desenvolvimento emocional e social.

De acordo com a Fundação Abrinq, o processo pode gerar efeitos duradouros, como ansiedade, depressão, dificuldades de socialização e baixa autoestima. A pressão para agir como adulto, sobretudo no âmbito sexual, também priva a criança de experiências fundamentais para o crescimento saudável, como brincadeiras e momentos de criatividade.

No vídeo, Felca apresentou o termo “algoritmo P” para explicar como mecanismos de recomendação das plataformas digitais podem contribuir para o problema. Segundo ele, ao identificar que um usuário interage com vídeos sugestivos de crianças, o sistema passa a indicar mais conteúdos semelhantes, formando um ciclo que amplia o alcance dessas publicações. O influenciador afirma que a falta de filtros éticos permite que esse tipo de material seja monetizado e recomendado, favorecendo a aproximação entre produtores e consumidores com interesse no conteúdo que expõe crianças e adolescentes.

A repercussão levou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), a anunciar nesta segunda-feira que colocará em pauta projetos para combater ou restringir o alcance de perfis e publicações que promovam a adultização de menores.

“O vídeo do Felca sobre a ‘adultização’ das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças.” (Hugo Motta)

Integrantes do governo federal também manifestaram apoio à iniciativa. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu que as plataformas sejam responsabilizadas e destacou que as empresas têm condições técnicas para identificar e bloquear conteúdos nocivos.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, também afirmou que regulamentar o funcionamento das redes é necessário para impedir que algoritmos ampliem a distribuição de material ilegal com crianças.

