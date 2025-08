O que é glioma, tumor raro que matou Kelley Mack, atriz de ‘The Walking Dead’, aos 33 anos Atriz, conhecida pelo papel como Addy na série de zumbis, faleceu devido a uma condição que afeta o sistema nervoso central Famosos e TV|Do R7 06/08/2025 - 11h35 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A atriz Kelley Mack, conhecida por seu papel em “The Walking Dead”, faleceu aos 33 anos devido a um glioma.

O diagnóstico de astrocitoma foi confirmado em janeiro e seu estado de saúde se deteriorou rapidamente.

Glioma é um tumor raro que afeta células gliais no sistema nervoso central, podendo causar sintomas variados.

Mack relatou dores nas costas e pernas antes do diagnóstico, levando a exames que confirmaram a presença do tumor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kelley Mack durante as gravações de "The Walking Dead" Divulgação/Kelley Mack

A atriz norte-americana Kelley Mack, de 33 anos, conhecida por interpretar Addy na nona temporada de “The Walking Dead”, faleceu no último sábado (2) em Cincinnati, nos Estados Unidos, vítima de um glioma, um tipo raro de tumor no sistema nervoso central.

A informação foi confirmada na terça-feira (5) pela revista Hollywood Reporter e por um comunicado da família da atriz.

Mack, que também participou de séries como “9-1-1” e “Chicago Med” e da animação “Homem-Aranha: No Aranhaverso” (2018), foi diagnosticada no final do ano passado com um astrocitoma, um tipo de glioma difuso da linha média. Ela anunciou o dianóstico em uma publicação no Instagram feita em janeiro.

Esse tumor agressivo, que pode se desenvolver no cérebro ou na medula espinhal, comprometeu gravemente a saúde da atriz, levando-a a perder grande parte dos movimentos das pernas após uma biópsia.

‌



O que é um glioma?

Um glioma é um tumor que se origina nas células gliais, responsáveis por apoiar o funcionamento dos nervos no sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal.

Essas células, quando sofrem mutações, começam a se multiplicar de forma descontrolada, formando o tumor.

‌



No caso de Kelley Mack, o astrocitoma, um tipo específico de glioma, é causado pelo crescimento anormal de astrócitos, células em forma de estrela essenciais para o funcionamento do sistema nervoso.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos EUA, as causas do crescimento anormal dessas células ainda não são completamente compreendidas. Alguns gliomas podem estar associados a alterações genéticas hereditárias, mas, na maioria dos casos, eles surgem de forma esporádica, sem uma causa conhecida.

‌



Embora sejam mais comuns em crianças ou em pessoas acima dos 65 anos, esses tumores podem afetar indivíduos de qualquer idade, como aconteceu com a atriz.

Os sintomas de um glioma variam dependendo da área do sistema nervoso central afetada. Eles podem incluir tonturas, visão borrada, problemas de equilíbrio, náuseas, alterações na visão, dificuldades cognitivas, problemas de fala e até crises convulsivas.

No caso de Mack, os primeiros sinais foram dores persistentes na parte inferior das costas, inicialmente confundidas com uma hérnia de disco. “As dores lancinantes nas pernas e nas costas me fizeram dormir numa poltrona reclinável por um mês, porque deitar era muito doloroso”, escreveu ela.

A suspeita de glioma geralmente surge após o aparecimento desses sintomas. Para confirmar o diagnóstico, médicos solicitam exames de imagem, como ressonância magnética, que podem revelar a presença de uma massa anormal, como foi identificado na medula espinhal de Mack. Em seguida, uma biópsia é realizada para analisar o tecido afetado e determinar a natureza do tumor.

