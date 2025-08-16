O que se sabe sobre a fraude de R$ 5 milhões que levou Sean Kingston à prisão Cantor foi condenado a três anos e meio de prisão por esquema que enganava vendedores com promessas falsas de pagamento Famosos e TV|Do R7 16/08/2025 - 12h11 (Atualizado em 16/08/2025 - 12h11 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sean Kingston foi condenado a três anos e meio de prisão por um esquema de fraude que causou prejuízo de aproximadamente R$ 7 milhões.

O cantor utilizava sua fama para enganar vendedores de itens de luxo, prometendo pagamentos que nunca foram realizados.

A condenação incluiu sua mãe, Janice Eleanor Turner, que também participou do esquema de fraude.

Cantor foi condenado a três anos e meio de prisão por esquema de fraude que enganava vendedores com promessas falsas de pagamento Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Broward

O cantor Sean Kingston foi condenado na sexta-feira (15) a três anos e meio de prisão por um esquema de fraude que causou prejuízo de cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões).

Kingston se aproveitava da fama para enganar vendedores, obtendo itens de luxo, como carros e joias, sem realizar os pagamentos prometidos. As informações são da agência de notícias Associated Press (AP).

A sentença foi proferida pelo juiz federal David Leibowitz, no tribunal do sul da Flórida, nos Estados Unidos. A defesa solicitou que Kingston, de 35 anos, pudesse se entregar posteriormente devido a problemas de saúde, mas o juiz determinou a prisão imediata.

Esquema de fraude

Segundo o procurador-assistente dos EUA, Marc Anton, Kingston mantinha um padrão de comportamento fraudulento, aproveitando-se de seu status de celebridade para enganar vítimas. “Ele é um ladrão e um vigarista, pura e simplesmente”, afirmou Anton à AP.

O esquema, que durou anos, envolvia a obtenção de mercadorias de luxo, como um veículo à prova de balas, relógios caros e televisões de 5 metros de comprimento, sem que os devidos pagamentos fossem realizados.

De abril de 2023 a março de 2024, Kingston usou as redes sociais para negociar compras. Ele convidava vendedores para suas residências luxuosas na Flórida, prometendo divulgar os produtos em suas plataformas digitais.

Após fechar os acordos, ele ou a mãe, Janice Eleanor Turner, enviavam recibos falsos, mas os pagamentos nunca eram compensados. As vítimas só recebiam valores após ações judiciais ou denúncias à polícia.

Condenações

Kingston e a mãe foram condenados em março por um júri federal por conspiração para cometer fraude eletrônica e quatro acusações de fraude eletrônica. Turner, que também participou do esquema, foi sentenciada a cinco anos de prisão em julho.

Durante o julgamento, o juiz Leibowitz criticou o depoimento de Turner, classificando-o como obstrução. Por outro lado, ele reconheceu que Kingston assumiu responsabilidade por suas ações e optou por não testemunhar, evitando possíveis contradições.

A advogada de defesa, Zeljka Bozanic, argumentou que Kingston, que alcançou a fama aos 17 anos com o hit “Beautiful Girls” (2007), tinha a mentalidade de um adolescente e pouca compreensão sobre finanças, segundo a AP.

Segundo ela, o cantor dependia de gerentes de negócios e da mãe para gerenciar o dinheiro. “Ninguém lhe mostrou como investir. O dinheiro entrava e saía em coisas superficiais”, afirmou Bozanic.

A advogada disse que Kingston já começou a ressarcir as vítimas e pretende quitar todas as dívidas quando for libertado.

O juiz Leibowitz rejeitou a ideia de que o cantor fosse ingênuo, mas considerou a postura dele de assumir responsabilidade como um fator positivo na sentença, de acordo com a agência de notícias.

Kingston e a mãe foram presos em maio de 2024. Turner foi detida em uma mansão alugada de Kingston em Fort Lauderdale, e o cantor foi preso na base militar de Fort Irwin, na Califórnia, onde realizava um show.

Nascido na Flórida e criado na Jamaica, Kingston ficou famoso com sucessos como “Take You There” (2007), “Fire Burning” (2009) e o mais conhecido “Beautiful Girls”, baseado na canção “Stand By Me”, de Ben E. King.

