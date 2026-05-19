Paloma Bernardi destaca o protagonismo feminino e relembra trajetória na TV em bate-papo no GiMi Atriz comenta transformação das mulheres no audiovisual e destaca a força feminina dentro e fora das câmeras

Atriz Paloma Bernardi durante bate-papo com as gêmeas Giselle e Michelle Batista no GiMi Reprodução/Canal Gimi

Dos comerciais na infância aos grandes papéis da televisão brasileira, Paloma Bernardi abriu o coração em uma entrevista com as gêmeas Giselle e Michelle Batista.

A atriz relembrou o início da carreira, falou sobre os desafios da profissão e celebrou a presença feminina cada vez mais recorrente.

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Nos holofotes desde os quatro anos, Paloma contou como a menina das propagandas se transformou em um dos rostos mais conhecidos da televisão. Além da carreira, ela refletiu de maneira inspiradora sobre o protagonismo das mulheres no entretenimento.

Para Paloma, a mudança vai muito além das telas. “Antigamente tinha limites... as mulheres só podiam fazer papéis x, y e z... Hoje a gente vê mulheres fazendo personagens empoderadas”, afirmou.

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Ela também celebrou o crescimento feminino nos bastidores, destacando mulheres em áreas que antes eram dominadas majoritariamente por homens, como direção, operação de equipamentos e liderança de equipes.

Se a mulher acha que é capaz e estudou para determinada coisa, ela tem força para fazer aquilo, por que não? Eu acho lindo (Paloma Bernardi)

Entre reflexões sobre carreira, empoderamento e as novas tendências da TV, Paloma Bernardi mostra por que segue sendo tão querida nas telonas. Assista:

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