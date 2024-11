Paulo, O Apóstolo: Marcus Bessa celebra papel na superprodução bíblica Esbanjando alegria pela conquista, ator compartilhou uma foto nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 25/11/2024 - 04h40 (Atualizado em 26/11/2024 - 02h00 ) twitter

Marcus Bessa estará no elenco de Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Marcus Bessa compartilhou nas redes sociais que estará no elenco de Paulo, O Apóstolo. O ator mostrou aos seguidores do Instagram uma foto segurando o roteiro da nova superprodução bíblica que está em fase de pré-produção no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

O ator já é conhecido do público da RECORD, onde contabiliza seis participações em novelas e séries. A primeira delas aconteceu na minissérie Lia (2018), seguida da novela Jesus (2018), Jezabel (2019), Gênesis (2021) e Reis (2022).

Na legenda da publicação, o artista contou que retornou dos Estados Unidos diretamente para a preparação de Paulo, O Apóstolo no Brasil. “Que presente! Que baita presente… no momento em que eu mais precisava, um personagem que conversa com tudo o que eu precisava ouvir”, escreveu.

Confira:

A nova superprodução é escrita por Cristiane Cardoso e será protagonizada por Murilo Cezar.