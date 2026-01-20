‘PC Siqueira’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (20) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

A Justiça de São Paulo atendeu o pedido do Ministério Público de reabrir o caso por não concordar com a conclusão do inquérito policial de que PC Siqueira se suicidou. Portal Pop Mais

“PC Siqueira” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (20). O influenciador foi encontrado morto em seu apartamento, em Santo Amaro (zona sul de São Paulo), no dia 27 de dezembro de 2023.

Hoje a Justiça de São Paulo atendeu o pedido do Ministério Público de reabrir o caso por não concordar com a conclusão do inquérito policial de que houve suícidio.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 16h44 desta terça (20). Confira:

Reabertura do caso da morte de PC Siqueira gerou interesse pelo influenciador no Google. Reprodução/Google Trends

