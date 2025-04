Péricles relembra passado como inspetor escolar: ‘Eu era bravo’ Cantor teve outras profissões antes de seguir na música, mas contou, no podcast ‘Prosperidade 360º‘, que a veia artística sempre falou mais alto Famosos e TV|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

Péricles relembrou passado como inspetor de alunos Reprodução/YouTube @LuizaPossi360

Muito antes de ser conhecido no Brasil todo pelo talento na música, Péricles teve outras profissões. Foi sapateiro, barbeiro, cabeleireiro, metalúrgico e até inspetor de alunos em uma escola.

“Eu trabalhei diretamente com a educação infantil, sei a diferença que isso faz na vida das pessoas. Estive ali perto e sei o quanto é necessária e transformadora a educação, desde a base até a faculdade. Mas eu era bravo”, confessou, em conversa com Luiza Possi no podcast Prosperidade 360º.

O artista contou também que tem contato com alunos com quem trabalhou, e, para muitos, ainda é o inspetor Péricles.

“Encontro muitos alunos. Tem gente que faz parte do meu fã clube que estudou na escola onde eu trabalhei. E, de alguma forma, a música sempre falou muito mais alto. Na formatura dos alunos na oitava série, eu tocava junto com outro professor. Eu sempre estava ali envolvido na música.”

