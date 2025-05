Poze do Rodo: quem é o MC preso suspeito de apologia ao crime e ligação com facção Funkeiro ostentação tem carreira marcada por polêmicas e milhões de seguidores nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 29/05/2025 - 09h14 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h14 ) twitter

A ostentação é uma das marcas do MC Poze do Rodo Reprodução/Instagram/pozevidalouca

O cantor MC Poze do Rodo, um dos nomes mais populares do funk carioca, foi preso na manhã desta quinta-feira (29) em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cumpriram um mandado de prisão temporária por apologia ao crime e possível ligação com o Comando Vermelho, uma das principais facções do estado.

Quem é o cantor

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, nome verdadeiro do artista de 26 anos, teve uma ascensão meteórica desde o final da década de 2010, ganhando notoriedade ao retratar a realidade das comunidades cariocas em suas músicas. Com letras que abordam temas como pobreza, violência, fé e superação, Poze construiu uma base fiel de fãs e ultrapassa 15 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Apesar da trajetória de sucesso, sua carreira foi marcada por diversos episódios controversos. Em 2019, foi preso em Mato Grosso durante um show, acusado de apologia ao crime e corrupção de menores. Em 2023, virou alvo da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil, por promover sorteios ilegais nas redes sociais. Em abril deste ano, a Justiça determinou a devolução de seus bens apreendidos, entre eles carros de luxo e joias.

Agora, a nova investigação afirma que seus shows têm servido como plataforma de exaltação ao tráfico e ponto de encontro para criminosos armados. Um evento recente, realizado em 19 de maio na Cidade de Deus, teve a presença de traficantes e antecedeu, por poucas horas, a morte de um policial civil durante uma operação na mesma comunidade. Segundo a polícia, o funkeiro teria cantado músicas que glorificam o grupo criminoso.

Envolvimento com o crime

Criado na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, Poze já admitiu envolvimento com o tráfico durante a juventude. Em entrevistas, chegou a afirmar que abandonou o crime para seguir na música e que tenta transmitir aos jovens a ideia de que o tráfico “não leva a lugar nenhum”. Ainda assim, autoridades questionam a linha tênue entre a liberdade de expressão artística e a suposta apologia à criminalidade em suas composições e apresentações.

Em 2022, Poze lançou seu primeiro álbum, “O Sábio”, que reuniu nomes consagrados do rap e do trap nacional, como Orochi, Cabelinho e Oruam. A repercussão lhe rendeu convites para turnês na Europa e nos Estados Unidos, além de aparições em festivais como o Rock in Rio, onde, durante sua performance, pediu a influenciadora Vivianne Noronha em casamento.

Família e ostentação

Poze é pai de cinco filhos e mantém uma vida de luxo frequentemente exibida em suas redes sociais, com carros milionários, joias, cavalos de raça e festas com personalidades como Neymar, Vinicius Jr. e Gabigol. A ostentação é uma marca de sua imagem pública, mas também tem sido alvo de críticas e investigações.

Nova acusação

A defesa do cantor afirmou que ainda não teve acesso aos autos do processo e só irá se pronunciar oficialmente após a análise do material. Enquanto isso, ele permanece detido e à disposição das autoridades.

