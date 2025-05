Preso por depredar estádio com Lamborghini, MC Ryan acumula polêmicas nos últimos meses Acusações de agressão, tumulto em escola e até detenção são algumas das controvérsias do cantor; relembre Famosos e TV|Do R7 12/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 02h00 ) twitter

MC Ryan acumula polêmicas nos últimos meses; relembre Reprodução/Instagram

O cantor MC Ryan, de 24 anos, é um dos personagens mais controversos nos últimos meses no mundo dos famosos. A última polêmica do funkeiro aconteceu no último sábado (10), quando foi detido por depredar o estádio Barão da Serra Negra, do XV de Piracicaba, time do interior de São Paulo, usando uma Lamborguini. O MC só foi solto após pagamento de fiança de R$ 1 milhão.

Essa é apenas uma entre tantas atitudes controversas do cantor nos últimos tempos. Relembre a seguir as polêmicas de MC Ryan:

Carro de R$ 4 milhões e multas

Xodó de MC Ryan, a Lamborghini Huracán do cantor, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, aparece frequentemente nas publicações do artista nas redes sociais. O veículo tem envelopado no capô uma homenagem a MC Kevin, que morreu em 2021 e era amigo próximo de Ryan.

Apesar do carinho pelo carro, ele ostenta outros veículos de luxo em sua garagem, e já apareceu em vídeos ironizando o número de multas que recebe por excesso de velocidade. Em junho do ano passado, o cantor aparece mostrando mais de 20 multas, de carros diferentes, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde mora atualmente.

Invasão em escola

Em novembro de 2023, MC Ryan “invadiu” uma escola pública disfarçado de aluno. O artista usou uma máscara facial e moletom, mas acabou sendo reconhecido pelos alunos, o que causou agitação no local por conta da presença de um cantor famoso.

Por conta da invasão, ele está sendo processado por danos morais pela então coordenadora do colégio na época, Ana Paula de Lima. Depois do episódio, Ana foi processada administrativamente e teve que ser afastada de suas funções. Ela pede indenização de R$ 104 mil.

Término polêmico

Na última segunda-feira (5), MC Ryan voltou a ser notícia após o anúncio do término de seu relacionamento com Giovanna Roque, de 25 anos. Em publicação nas redes sociais, Giovanna escreveu que “não existe mudança para lixo”, e acusou o funkeiro de ser “manipulador, narcisista e tóxico”. O casal tem uma filha de quase um ano e meio.

Logo após o comunicado da ex-namorada, MC Ryan se pronunciou. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ele negou ter traído Giovanna.

Em setembro do ano passado, foram divulgadas imagens do artista agredindo a ex-namorada. No vídeo, o cantor aparece dando um chute em Giovanna e ameaça jogar uma mala de viagem nela.

Cancelamento de shows nos EUA

No ano passado, MC Ryan teve que cancelar uma turnê internacional que faria nos Estados Unidos após ter o visto de trabalho negado pelo consulado americano. “Meu visto de trabalhado foi reprovado e eu não vou conseguir fazer os shows. Esperei muito tempo para voltar porque a primeira vez que eu fui, foi incrível. Maior tiração, papo reto”, lamentou o cantor na época pelas redes sociais.

Lago artificial

Inspirado em seu ídolo Neymar Jr., MC Ryan investiu R$ 5 milhões para construir um lago artificial na mansão onde mora, em São Paulo. Segundo o cantor, o lago é uma homenagem à filha. O espaço conta com área mais rasa, para as crianças, além de um deck de madeira para o divertimento dos adultos.