Príncipe da Noruega fala pela 1ª vez após enteado ser acusado de estupro e enfrentar 32 acusações

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O príncipe herdeiro Haakon da Noruega se pronunciou após seu enteado ser acusado de 32 crimes, incluindo estupro.

Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit, foi preso e indiciado por agressões físicas e psicológicas contra quatro mulheres.

A defesa de Høiby admitirá culpa em crimes menores, mas rejeita as acusações mais graves.

O julgamento de Marius está previsto para começar em janeiro de 2026. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Julgamento de Marius Borg Høiby está previsto para começar em janeiro de 2026 Mark König/Unsplash

O príncipe herdeiro Haakon da Noruega se pronunciou pela primeira vez após seu enteado, Marius Borg Høiby, de 27 anos, ser formalmente acusado de 32 crimes, incluindo estupro e violência doméstica. Høiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit de uma relação anterior, foi preso pela primeira vez em agosto de 2024 e voltou a ser indiciado na segunda-feira (18).

De acordo com a promotoria norueguesa, entre as acusações estão um estupro com relação sexual, três estupros sem relação sexual e agressões físicas e psicológicas contra quatro mulheres. Também há suspeita de que ele tenha filmado alguns dos episódios. A pena máxima prevista é de 10 anos de prisão, segundo o promotor Sturla Henriksbo.

Em declaração à imprensa, o príncipe Haakon afirmou que a família seguirá desempenhando suas funções oficiais. “Continuaremos a cumprir nossos deveres da melhor maneira possível, como sempre fazemos. Todos os envolvidos neste caso provavelmente o consideram desafiador e difícil”, disse à agência Reuters.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A defesa de Høiby confirmou que ele admitirá culpa em alguns crimes menores, mas rejeita as acusações mais graves. “Ele não concorda com as alegações sobre estupro e violência doméstica”, afirmou o advogado Aleksandar Sekulic.

‌



Høiby nunca teve título real nem posição na linha de sucessão ao trono norueguês. Em 2017, a Casa Real anunciou que ele não teria papel público. Sua última aparição oficial em família ocorreu em junho de 2022, durante a celebração dos 18 anos da princesa Ingrid Alexandra, segunda na linha de sucessão.

A mãe de Høiby, a princesa herdeira Mette-Marit, também falou sobre o caso em dezembro de 2024, no programa “O Ano da Família Real” da NRK. Ela afirmou que o filho tem direito à privacidade e revelou que a família buscou acompanhamento profissional. “Foi um ano e um outono exigentes para nós. Não acho que teríamos conseguido estar em uma situação como essa sem essa ajuda, juntos como uma família, e ao mesmo tempo cumprir nossas obrigações com o povo norueguês”, disse.

‌



O julgamento de Marius Borg Høiby está previsto para começar em janeiro de 2026.

Perguntas e respostas

Qual foi a declaração do príncipe Haakon da Noruega sobre seu enteado? O príncipe herdeiro Haakon da Noruega se pronunciou pela primeira vez após seu enteado, Marius Borg Høiby, ser acusado de 32 crimes, incluindo estupro e violência doméstica. Ele afirmou que a família continuará a desempenhar suas funções oficiais, destacando que todos os envolvidos consideram o caso desafiador e difícil. Quais são as acusações contra Marius Borg Høiby? Marius Borg Høiby enfrenta 32 acusações, que incluem um estupro com relação sexual, três estupros sem relação sexual, além de agressões físicas e psicológicas contra quatro mulheres. Há também suspeitas de que ele tenha filmado alguns dos episódios. A pena máxima prevista para os crimes é de 10 anos de prisão. Como a defesa de Høiby se posicionou em relação às acusações? A defesa de Marius Borg Høiby confirmou que ele admitirá culpa em alguns crimes menores, mas rejeita as acusações mais graves, como estupro e violência doméstica, conforme declarado pelo advogado Aleksandar Sekulic. Qual é a relação de Marius Borg Høiby com a família real norueguesa? Marius Borg Høiby nunca teve título real nem posição na linha de sucessão ao trono norueguês. Em 2017, a Casa Real anunciou que ele não teria papel público. Sua última aparição oficial em família foi em junho de 2022, durante a celebração dos 18 anos da princesa Ingrid Alexandra. O que a princesa herdeira Mette-Marit disse sobre o caso? A princesa herdeira Mette-Marit comentou sobre o caso em dezembro de 2024, afirmando que seu filho tem direito à privacidade e que a família buscou acompanhamento profissional. Ela destacou que o ano foi exigente e que a ajuda profissional foi fundamental para que pudessem cumprir suas obrigações com o povo norueguês. Quando está previsto o julgamento de Marius Borg Høiby? O julgamento de Marius Borg Høiby está previsto para começar em janeiro de 2026.

