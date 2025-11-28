‘Quem é essa aí, papai?’: Ivete já teve crise de ciúmes durante show Cantora se apresentava na Bahia quando viu o ex-marido, Daniel Cady, conversando com uma mulher no camarote

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ivete Sangalo teve uma crise de ciúmes durante um show na Bahia em 2016.

Ela viu seu ex-marido, Daniel Cady, conversando com uma mulher no camarote.

A frase "Quem é essa aí, papai?" se tornou um meme nas redes sociais.

Ivete e Daniel anunciaram o término do relacionamento de forma conjunta nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ivete e Daniel anunciaram o divórcio nesta quinta (27), após 17 anos juntos Reprodução/YouTube/Jonatas Ferreira

Com o término de Ivete Sangalo e Daniel Cady, a internet resgatou um momento polêmico entre o casal, quando a cantora chamou a atenção do nutricionista durante uma apresentação ao vivo.

O episódio aconteceu em 2016, na Bahia, e a frase dita pela artista: “Quem é essa aí, papai? Tá cheia de assunto, hein?” virou meme nas redes socais.

‌



Na ocasião, Ivete cantava quando viu Daniel, que estava no camarote, conversando com uma mulher desconhecida. Ela não escondeu o desconforto e deu a bronca no marido no ritmo da música.

Ivete e Daniel começaram a namorar em 2008 e tiveram o primeiro filho, Marcelo, no ano seguinte. Em 2011, decidiram se casar em uma cerimônia intimista. Anos depois, em 2018, vieram as gêmeas Marina e Helena.

‌



O anúncio do término veio por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais, no qual a dupla informa que tomou a decisão em respeito à família.

Veja o comunicado de Ivete e Daniel:

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos,siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da RECORD, no WhatsApp