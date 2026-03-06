Quem é Gonzalo Hevia Baillères, bilionário mexicano visto aos beijos com Emma Watson Membro da quarta família mais rica do México, ricaço é CEO de uma empresa de inteligência artificial

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Emma Watson e o bilionário mexicano Gonzalo Hevia Baillères foram vistos se beijando em um aeroporto, alimentando rumores de romance.

O casal foi visto juntos pela primeira vez em Courchevel, nos Alpes franceses, no final do ano passado.

Gonzalo é CEO da empresa de tecnologia Lok e pertence à quarta família mais rica do México, com um império que inclui mineração e varejo.

Antes de Emma, ele teve um relacionamento com a cantora Belinda Peregrín, que pode ter se inspirado dele em sua música "Hereocromía".

Emma Watson e Gonzalo Hevia Baillères foram flagrados juntos pela primeira vez no final de 2025 Reprodução\Instagram\Linkedin

Rumores de que Emma Watson está vivendo um romance com o bilionário mexicano Gonzalo Hevia Baillères ganharam força após eles serem flagrados se beijando em um aeroporto, nesta quarta-feira (4).

A atriz e o empresário foram vistos juntos pela primeira vez no final do ano passado, em Courchevel, nos Alpes franceses. Desde então, a dupla tem aparecido em viagens e restaurantes de luxo.

Quem é Gonzalo Hevia Baillères

Gonzalo é CEO da Lok, uma empresa de tecnologia especializada em inteligência artificial, e trabalha com outras grandes marcas como Chazki e Coca-Cola Femsa. No entanto, a fortuna do bilionário vai além de seus empreendimentos. Ele faz parte da quarta família mais rica do México e a décima da América Latina.

Segundo a revista Cosmopolitan, seus avós ficaram ricos graças a uma empresa de mineração. Hoje, o império dos Baillères envolve projetos nos setores de mineração, seguros, varejo e finanças. Eles são donos do Grupo Bal e das lojas de departamento El Palacio de Hierro, famosas no México.

Gonzalo mantém a vida fora dos holofotes e, antes de se relacionar com Emma, já havia namorado outra famosa. Entre o final de 2022 e início de 2024, o empresário se relacionou com a atriz e cantora mexicana Belinda Peregrín.

Fãs acreditam que ele teria servido de inspiração para a música Hereocromía, na qual Belinda descreve um relacionamento conturbado com uma pessoa rica. “Você se faz de rico, mas esse classismo tá mais enferrujado que uma armadura do século XVI. Graças a Deus não conheci minha ex-sogra. Não sou de família nobre, aí ela ficaria nervosa”, diz um trecho da canção.

