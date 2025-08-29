Quem é Isabella Arantes, apontada como namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe Modelo, bailarina e influenciadora de 27 anos ganhou os holofotes ao assumir romance com o surfista em publicações nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 29/08/2025 - 11h05 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriel Medina confirmou seu relacionamento com a modelo Isabella Arantes nas redes sociais.

Isabella Arantes, de 27 anos, é influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores e também atua como bailarina.

Antes de Medina, Isabella namorou o cantor Zé Felipe, com quem esteve noiva em 2019.

No Carnaval de 2025, Isabella foi musa da escola de samba Salgueiro, expressando sua felicidade pelo carnaval carioca. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gabriel Medina e Isabella Arantes assumiram romance em fotos publicadas por ambos no Instagram Reprodução/Instagram/@gabrielmedina/@isaabellaarantes

O surfista Gabriel Medina, de 31 anos, confirmou na quinta-feira (28) o romance com a modelo e influenciadora Isabella Arantes, de 27 anos, ao compartilhar uma foto do casal no Instagram.

Isabella também publicou um registro ao lado do tricampeão mundial de surfe, em uma combinação de posts que pegou o fãs de surpresa, embora boatos sobre o relacionamento já circulassem desde junho, alimentados por fotos em locais semelhantes.

Nascida em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, Isabella Arantes tem 27 anos e é conhecida por uma carreira multifacetada. Modelo e influenciadora digital, ela acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre moda e lifestyle.

Dona de uma marca de biquínis, Isabella também tem experiência na televisão: foi bailarina em um programa e, hoje, atua como assistente de palco em outro.

‌



No Carnaval de 2025, Isabella brilhou como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro. “Estou com coração acelerado e ‘explodindo de felicidade’ por fazer parte da família Salgueirense. Quero viver cada momento, sentir essa magia do carnaval carioca”, disse em uma publicação na época.

Antes de Medina, Isabella teve outro relacionamento noticiado. Em 2019, ela namorou e ficou noiva do cantor Zé Felipe, de 27 anos. O relacionamento, no entanto, terminou no mesmo ano, pouco antes de Zé iniciar o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca.

‌



Zé e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. Os dois estavam casados desde 2021 e são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Quem é Isabella Arantes? Isabella Arantes é uma modelo e influenciadora digital de 27 anos, nascida em Aparecida do Norte, São Paulo. Ela é conhecida por sua carreira multifacetada e acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre moda e lifestyle. Qual é a relação de Isabella Arantes com Gabriel Medina? Isabella Arantes confirmou seu romance com o surfista Gabriel Medina, de 31 anos, ao compartilhar uma foto do casal no Instagram. O relacionamento já era alvo de boatos desde junho, alimentados por fotos em locais semelhantes. Quais são as atividades profissionais de Isabella Arantes? Isabella é dona de uma marca de biquínis e tem experiência na televisão, onde foi bailarina em um programa e atualmente atua como assistente de palco em outro. Além disso, ela se destacou como musa da escola de samba Salgueiro durante o Carnaval de 2025. Qual foi o relacionamento anterior de Isabella Arantes? Antes de Gabriel Medina, Isabella teve um relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 27 anos. Eles namoraram e ficaram noivos em 2019, mas o relacionamento terminou no mesmo ano, pouco antes de Zé iniciar o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca. Qual é a situação atual do ex-namorado de Isabella, Zé Felipe? Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio deste ano. Eles estavam casados desde 2021 e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp