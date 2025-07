Quem é Otávio Müller, pai do filho de Preta Gil Em 1990, Otavio, com 26 anos, começou a namorar Preta, de 16; os dois se casaram em 1994 e se separaram em 1995 Famosos e TV|Do R7 21/07/2025 - 17h53 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h53 ) twitter

Preta e Müller compartilharam publicamente mensagens de apoio mútuo Reprodução/Instagram

O ator Otávio Müller, 59, é o pai de Francisco Gil, único filho de Preta Gil. A relação entre o ator e a cantora começou quando ela tinha 16 anos e se apaixonou pelo personagem Sardinha, vivido por Müller na novela Vale Tudo, de 1988. O namoro evoluiu e, em 1994, o casal oficializou a união. No mesmo ano nasceu Francisco, hoje músico da banda Gilsons. O casamento terminou em 1995, mas a convivência amigável permaneceu até a morte da cantora, no domingo (20).

RESUMO DA NOTÍCIA Otávio Müller, ator de 59 anos, é pai de Francisco Gil, filho de Preta Gil.

O casal formou-se em 1994, com a união acontecendo após o namoro que começou quando Preta tinha 16 anos.

A relação continuou amigável após o divórcio em 1995, com apoio mútuo nas redes sociais e celebração em família.

Francisco, agora com 28 anos, é músico e mantém viva a herança musical da família Gil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Müller seguiu carreira contínua na televisão, no cinema e no teatro. Depois de Vale Tudo, atuou em novelas, séries e peças, mantendo presença constante na TV. Entre os trabalhos mais recentes estão os seriados “Pablo e Luisão” e “Guerreiros do Sol”. Ele também integra o elenco da próxima novela “Três Graças”.

A relação familiar permaneceu próxima. Preta e Müller compartilharam publicamente mensagens de apoio mútuo. Em datas comemorativas, a cantora destacava o ator como pai do filho e avô de Sol de Maria, neta que ambos celebravam. Ela ressaltava que, apesar do fim do casamento, a família se manteve unida, incluindo a atual esposa de Müller, Adriana Junqueira.

Francisco, 28, tornou‑se cantor e seguiu o legado musical da família Gil. Além de integrar a Gilsons, é pai de Sol de Maria, primeira neta de Preta. A cantora atribuiu grande parte da criação do filho à parceria mantida com Müller.

