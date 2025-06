Quem era a cantora brasileira que morreu durante cirurgia plástica na Turquia Artista mineira tinha 31 anos e vivia com o marido em Maputo, capital de Moçambique Famosos e TV|Do R7 20/06/2025 - 15h03 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h09 ) twitter

Ana Bárbara Buhr Buldrini era cantora e modelo Reprodução/Instagram/anabmusic

A cantora e modelo Ana Bárbara Buhr Buldrini, conhecida artisticamente como Ana B, morreu em Istambul, na Turquia, na semana passada durante um procedimento de lipoaspiração.

A artista iria realizar uma série de procedimentos estéticos, incluindo mamoplastia e rinoplastia, além da lipoaspiração.

Inicialmente, a cirurgia de Ana Bárbara estava agendada para o dia 18 de junho, mas acabou antecipada para o dia 15, a pedido do médico responsável. Na noite anterior ao procedimento, Ana e o marido saíram acompanhados do cirurgião e questionaram se o adiantamento poderia representar algum risco. A resposta, segundo a família, foi tranquilizadora.

‌



No entanto, pouco após o procedimento, Ana sofreu uma parada cardiorrespiratória. Conforme relatou o marido à imprensa, houve demora e informações contraditórias por parte da equipe médica.

‌



“Fiquei esperando por 1h15 para vê-la. Desci e um médico disse que o coração dela estava batendo devagar, outro afirmou que ela já estava morta”, conto Elgar Sueia. A polícia local foi acionada e os responsáveis pela clínica foram levados para prestar esclarecimentos, mas liberados logo depois. A família da cantora acusa a clínica de negligência médica e busca justiça pela tragédia.

Quem era Ana B.

A cantora era natural de Belo Horizonte, tinha 31 anos e vivia em Maputo, capital de Moçambique, onde desenvolvia projetos musicais ao lado do marido, o cantor moçambicano Elgar Sueia, conhecido como Elgas Miles.

‌



Ana Bárbara e Elgar Sueia estavam casados há pouco mais de um mês. Os dois se conheceram em Roma, onde ela trabalhava em um estúdio de tatuagem e ele em um estúdio musical próximo. Juntos, construíram uma trajetória profissional e pessoal que unia Brasil, Itália e Moçambique, compartilhada com seus seguidores por meio das redes sociais.

O irmão de Ana Bárbara, Bruno Buhr Buldrini, destacou a coragem da irmã ao sair do Brasil em 2016 para construir uma nova vida no exterior e seguir seus sonhos artísticos. Ele lamentou profundamente a perda e reforçou o sentimento de injustiça que ronda o caso.

O corpo da cantora será cremado no próximo sábado (21), em uma cerimônia restrita a familiares, na cidade de Maputo. As cinzas serão posteriormente levadas para Belo Horizonte, onde será realizado um sepultamento reservado à família. Amigos, fãs e colegas de profissão têm prestado homenagens e cobram transparência sobre as circunstâncias que envolveram sua morte.

