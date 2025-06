Como é a mansão milionária de Zé Felipe após separação de Virginia Fonseca Cantor mostrou parte da nova casa nas redes sociais; mansão inclui seis suítes, área gourmet e garagem para até 15 carros Famosos e TV|Do R7 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

Zé Felipe comprou mansão de R$ 27 milhões em Goiânia Reprodução/Instagram e My Broker Imobiliária

Após o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe decidiu mudar de casa, mas sem sair de perto dos filhos. O cantor se estabeleceu em uma nova residência a apenas 300 metros da mansão onde vivia com a ex-mulher e as três crianças, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses. A escolha do novo endereço, ainda dentro do condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, tem como principal objetivo manter a proximidade com os filhos, segundo assessoria do cantor.

A nova casa de Zé Felipe tem cerca de 1.388 metros quadrados de área construída. Segundo a imobiliária My Broker, o imóvel está localizado em um dos condomínios mais exclusivos da capital goiana e conta com projeto arquitetônico contemporâneo. O acabamento e os móveis seguem um padrão considerado de alto nível, com integração de sistemas de iluminação, paisagismo e climatização em todos os ambientes.

A estrutura interna da mansão inclui sete quartos, sendo seis suítes. Também há quatro banheiros adicionais, escritório, sala de estudos, sala de música, hall de estar, adega e copa de apoio. A área de lazer possui sala de spa com acesso externo para o deck da piscina, brinquedoteca, home cinema, área gourmet, hidromassagem, sunken pit fire e vagas de garagem para até 15 veículos.

O cantor mostrou parte da nova casa nas redes sociais. Em vídeos publicados, exibiu detalhes como a brinquedoteca, ainda em fase de montagem, e o banheiro com vaso sanitário automatizado. Zé Felipe afirmou que pretende equipar o espaço infantil o quanto antes para receber os filhos e planeja instalar um parquinho em uma área de gramado nos fundos do imóvel.

O condomínio Aldeia do Vale é conhecido por abrigar empresários, políticos e figuras públicas. Oferece infraestrutura extensa, com lagos, quadras, piscina, pista de caminhada, hípica, espaço ecumênico, heliponto, restaurante, feira semanal e serviços de lazer e bem-estar.

Enquanto Zé Felipe segue em Goiânia, Virginia Fonseca avalia uma mudança definitiva para São Paulo. Apresentadora de um programa de televisão na capital paulista, ela afirmou que busca uma cobertura com cinco quartos para se instalar na cidade.

Virginia segue hospedada na casa de uma amiga enquanto procura o novo imóvel e diz enfrentar dificuldades com os preços do mercado, especialmente diante do contexto da CPI das Bets, que acompanha de perto seus negócios.

