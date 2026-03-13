Quem era Udo Kier, ator de ‘O Agente Secreto’ que morreu após a estreia do filme Antes do longa indicado ao Oscar, o alemão já havia trabalhado com Kleber Mendonça Filho, em ‘Bacurau’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Udo Kier, ator alemão, faleceu aos 81 anos após a estreia do filme O Agente Secreto.

Ele interpretou o personagem Hans na obra de Kleber Mendonça Filho, indicada ao Oscar.

Antes, Kier já havia atuado em Bacurau como o antagonista Michael, papel que lhe trouxe reconhecimento no Brasil.

Ao longo da carreira, Kier trabalhou em diversos filmes de horror e produções de Hollywood, solidificando sua imagem como ator versátil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em 'Bacurau', Udo Kier interpreta o antagonista Michael Divulgação

Em novembro de 2025, dias após a estreia de O Agente Secreto nos cinemas brasileiros, o ator alemão Udo Kier morreu aos 81 anos. O artista deu vida ao personagem Hans na obra de Kleber Mendonça Filho, que foi indicada ao Oscar.

Anteriormente, Kier já havia trabalhado com o diretor brasileiro, em Bacurau, interpretando o antagonista Michael.

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Nascido em 1944, na cidade de Colônia, o alemão trabalhou como modelo e balconista antes de se dedicar ao cinema. No final dos anos 60, começou a atuar em curta-metragem e seu primeiro papel em um longa veio em 1968, no filme Shameless.

Ao longo da carreira, ficou conhecido por participar de filmes de horror de baixo orçamento, como Blade, Dracula 3000 e BloodRayne.

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Com o tempo, passou a ser reconhecido na indústria do cinema e atuou em produções maiores como Ninfomaníaca: Volume 2, Melancolia, Halloween - O Início, Ace Ventura: Um Detetive Diferente e Suspíria.

No Brasil, seu papel mais marcante foi em Bacurau, como Michael. A performance foi elogiada por críticos e pela imprensa, fazendo com que Kleber Mendonça Filho o escalasse para O Agente Secreto.

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