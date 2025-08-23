Rei Charles faz lista de exigências para deixar Harry voltar à família real, diz site Príncipe Harry e Meghan Markle receberam condições rígidas do rei para uma possível reaproximação, incluindo fim de críticas públicas Famosos e TV|Do R7 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rei Charles 3º impôs exigências para o retorno do príncipe Harry à família real britânica.

As condições incluem o fim das críticas públicas à monarquia por Harry e Meghan Markle.

Recentemente, representantes de Harry e Charles se encontraram para discutir uma possível reaproximação.

O rei enfatizou que o retorno depende da contenção de ataques à realeza por parte do casal.

Príncipe Harry e Meghan Markle receberam condições rígidas do rei para uma possível reaproximação Reprodução/X/@KaiseratCB

O rei Charles 3° apresentou uma série de exigências para que o príncipe Harry, seu filho mais novo, possa retornar à família real britânica, segundo uma reportagem publicada pelo site norte-americano RadarOnline na quinta-feira (21).

As condições impostas pelo monarca foram consideradas “intragáveis” pelo príncipe e envolvem também a duquesa Meghan Markle, esposa de Harry.

De acordo com o site, as demandas de Charles incluem o fim das críticas públicas à monarquia por parte do casal. “Exilado da realeza, Príncipe Harry recebe condições brutais para o retorno à Família Real pelo Rei Charles: ‘Cale a boca sobre sua família... E mantenha sua esposa incômoda quietinha também!’”, diz o título da matéria.

Harry e Meghan renunciaram às suas funções como membros ativos da família real em janeiro de 2020. Desde então, o casal vive em Montecito, na Califórnia, Estados Unidos, com os filhos, Archie e Lilibet.

Nos últimos anos, eles fizeram diversas críticas públicas à monarquia britânica. Meghan acusou um membro não identificado da realeza de racismo. Já Harry, em seu livro “O Que Sobra”, relatou ter sido agredido pelo irmão, William, durante uma discussão sobre Meghan.

Reunião para reaproximação

Recentemente, a imprensa internacional noticiou que representantes de Harry e Charles se encontraram em um clube privado em Londres, na Inglaterra, para discutir uma possível reaproximação.

Segundo o RadarOnline, o encontro foi um passo “significativo” para a reconciliação. No entanto, o rei teria deixado claro que o retorno de Harry dependeria diretamente do fim das críticas públicas.

“O rei nunca escondeu seu carinho por ambos os filhos, mas também enfatizou que Harry não pode esperar um retorno enquanto continuar com críticas públicas e entrevistas constantes”, disse uma fonte citada pela publicação.

“O que é necessário é calma e contenção. Se Harry conseguir demonstrar isso, pode haver um caminho à frente”, acrescentou.

Outra fonte reforçou que Charles exigiu que Harry “coloque um ponto final” nos ataques à realeza, e que Meghan evite novas controvérsias, caso desejem retomar os laços com a família.

Os assessores do Príncipe Harry e os representantes da Família Real Britânica não comentaram a reportagem do RadarOnline. Também não houve pronunciamento oficial sobre a suposta reunião para reaproximação entre Harry e a monarquia.

