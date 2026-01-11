Sergio Marone inspira seguidores com conselho sobre felicidade: ‘Você é necessário’ Ator, que volta à dramaturgia em Amor em Ruínas, recitou texto nas redes sociais e encantou os fãs

Sergio Marone vai viver o protagonista Amit em Amor e Ruínas Reprodução/Instagram

Sergio Marone, protagonista de Amor em Ruínas, usou as redes sociais para compartilhar um vídeo com uma reflexão sobre a vida e inspirou o público que o acompanha.

“Acredite se quiser, mas o caminho para felicidade é parar de tentar ser feliz”, comentou o ator, desenvolvendo o pensamento em seguida.

O ator explicou que não basta cuidar da saúde mental se a felicidade continuar sendo tratada como uma conquista. Para ele, a felicidade é um efeito colateral de viver de forma alinhada, fazendo escolhas honestas e deixando de mentir para si mesmo.

Internautas reagiram positivamente à mensagem. Um deles comentou: “Precisava ouvir isso”. Outro seguidor reiterou a afirmação do ator dizendo: “Eu vendo esse vídeo, já estou muito feliz! Obrigado!”.

Sergio Marone está escalado como protagonista da superprodução Amor em Ruínas, da Seriella Productions. O ator dará vida a Amit, personagem que divide o protagonismo com Letícia Laranja, intérprete de Gomer, e Murilo Cezar, que vive Oseias.

Assista ao vídeo:

Aos 44 anos, Marone volta à tela da RECORD depois de brilhar na novela Apocalipse (2017). Ele vai trabalhar novamente com o diretor Alexandre Avancini após a parceria de sucesso mundial em Os Dez Mandamentos (2015).

Com direção-geral de Avancini e roteiro de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas terá 35 episódios e promete um romance intenso e dramático como nunca visto, trazendo uma mensagem viva sobre o amor, perseverança e perdão.

A produção Amor em Ruínas tem previsão para iniciar as gravações em fevereiro e estrear a partir do segundo semestre deste ano.