Sogra de Mariana Rios administra herança de R$ 11 bilhões e atua na área da educação; conheça

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ana Maria Diniz é a inventariante da herança de R$ 11 bilhões deixada por Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar.

Formada em Harvard, Ana trabalhou 17 anos no Grupo Pão de Açúcar e é foco de iniciativas educacionais no Brasil.

Ela é uma das fundadoras do movimento Todos Pela Educação e investiu em uma startup de sustentabilidade alimentícia.

O protocolo de sucessão familiar ajudou na gestão do patrimônio após a morte de Abílio Diniz e preservou a unidade familiar. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ana Maria Diniz (esq.), sogra da atriz e apresentadora Mariana Rios (dir.), é a inventariante da herança deixada pelo empresário Abílio Diniz Reprodução/Instagram/anamaria.fdiniz

Ana Maria Diniz, sogra da atriz e apresentadora Mariana Rios, é a inventariante da herança de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) deixada pelo empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, que morreu em fevereiro de 2024. Filha mais velha de Abílio, ela também é conhecida por seu trabalho de mais de três décadas em iniciativas voltadas para a educação no Brasil.

Formada em Harvard, Ana Maria trabalhou durante 17 anos no Grupo Pão de Açúcar e, por muito tempo, foi apontada como a sucessora natural do pai nos negócios da família. Segundo ela, houve um consenso para que os herdeiros não assumissem o controle direto da empresa.

Desde os anos 1990, passou a concentrar sua atuação em projetos filantrópicos, sendo uma das fundadoras do movimento Todos Pela Educação, que busca melhorar a qualidade da educação básica no país. Mais recentemente, investiu em uma startup focada em iniciativas sustentáveis no setor alimentício, além de integrar conselhos ligados aos negócios da família.

‌



Casada com o cientista político Luiz Felipe D’Avila, que foi pré-candidato à Presidência da República em 2021 pelo Novo, Ana Maria é mãe de quatro filhos. O mais velho é João Luis Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz, triatleta e economista formado na Califórnia, atualmente casado com Mariana Rios. O casal espera o primeiro filho.

Desde 2018, a família Diniz vinha estruturando um protocolo de sucessão para definir regras e procedimentos sobre o patrimônio, o que facilitou o processo após a morte de Abílio. Segundo Ana Maria, a prioridade sempre foi manter a unidade familiar.

‌



O romance entre Mariana Rios e Juca Diniz começou em setembro de 2023, quando os dois foram fotografados juntos em um evento em São Paulo. A atriz destacou que a diferença de 11 anos entre eles nunca foi um fator relevante e que a conexão aconteceu de forma imediata.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

