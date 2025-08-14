Mariana Rios é alvo de críticas após revelar nome do primeiro filho: ‘Tadinho do menino!’ Atriz anunciou que o bebê vai se chamar Palo, e a internet não perdoou a escolha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/08/2025 - 11h28 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h28 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mariana Rios gerou polêmica ao anunciar o nome do seu filho: Palo.

O nome é de origem espanhola e significa força e resiliência.

A revelação gerou críticas e memes nas redes sociais, divisão de opiniões entre fãs.

Criticas sociais foram levantadas sobre a aceitação de nomes incomuns. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mariana Rios contou qual será o nome do seu primeiro filho Reprodução/Instagram/@marianarios

O povo não perdoa mesmo! A atriz e apresentadora Mariana Rios causou polêmica nas redes sociais após revelar, com todo orgulho, o nome do seu primeiro filho. E olha... a escolha deu o que falar! 😳

Durante a exibição do programa Saia Justa, na noite da última quarta-feira (13), ela estava toda empolgada quando contou que o nome do bebê será Palo. Isso mesmo: não está faltando letra não!

“É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima e dá fruto”, explicou Mariana.

Bonito o significado, né? Mas o povo da internet não perdoou a criatividade da mamãe de primeira viagem! 😂

‌



Apesar da explicação poética, a escolha dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns fãs elogiaram a originalidade, outros foram mais sincerões (para não dizer afiados):

“Palo, Zuza... O que está acontecendo com esse povo?”, disse uma pessoa, comentando também o nome escolhido por Rafa Kalimann e Nattan para a filha. “Tadinho do menino, não é legal, vai, vamos combinar!”, afirmou outra.

‌



E claro, os memes vieram com força! Um internauta fez piada com a Turma da Mônica: “Para com isso, Cebolinha. ‘Não Palo’”, ironizou, lembrando do famoso jeitinho do personagem.

Outro previu o futuro do garotinho: “Vai passar a vida dizendo: ‘Não é Paulo, é Palo’”.

‌



Mas nem tudo ficou só na brincadeira… Teve gente que trouxe críticas com recado social: “Se fosse alguém pobre colocando esse nome, iam chamar de analfabeto”.

Mas ó… com ou sem crítica, o importante é que venha com saúde, né? E que a criatividade dos famosos continue nos rendendo assunto! 🐍

