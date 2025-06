Quem é Juca Diniz, herdeiro bilionário e atleta que será pai do filho de Mariana Rios Atriz de 40 anos vinha tentando engravidar e falou abertamente sobre o processo nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 20/06/2025 - 17h30 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h30 ) twitter

Mariana Rios e Juca Diniz começaram a namorar e 2023 Reprodução/Instagram

Mariana Rios anunciou que está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com João Luis Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz, economista de 29 anos e herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil.

Juca é neto de Abílio Diniz, empresário que fundou o Grupo Pão de Açúcar e que faleceu em 2024. A fortuna da família foi estimada em mais de R$ 12 bilhões pela revista Forbes. Ele é filho da empresária Ana Maria Diniz e do cientista político Luiz Felipe D’Avila, que concorreu à Presidência da República em 2022.

Formado em Economia pela Universidade da Califórnia, em San Diego, Juca mantém uma vida discreta e longe dos holofotes. Nas redes sociais, costuma compartilhar sua rotina como atleta de triatlo e também seu interesse pela gastronomia. Segundo ele, cozinhar é uma de suas grandes paixões.

O relacionamento com Mariana Rios começou em 2023, após os dois serem vistos juntos em um show de Zezé Di Camargo. Desde então, o casal assumiu publicamente o namoro e iniciou juntos o projeto de formar uma família.

‌



Mariana já vinha tentando engravidar e falou abertamente sobre o processo. O casal recorreu a um tratamento de fertilização in vitro após receberem um diagnóstico de incompatibilidade genética.

“Desde o dia que ele entrou na minha vida, ele faz parte. Desde o dia que a gente conversou falei para ele que meu próximo projeto era de ser mãe, ele riu. Sempre fui uma realizadora dos meus sonhos, nunca coloquei nas mãos de outra pessoa. Não cheguei para ele e pedi para ser pai dos meus filhos. Ele perguntou e falei. O que foi muito legal é que a gente se conectou e esse projeto passou a ser dos dois de uma forma natural. Foi se consolidando como casal, crescendo junto”, explicou.

