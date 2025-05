Mãe de Mariana Rios fala da partida do filho de 2 anos Mariana Rios desabafou sobre a partida do irmão aos dois anos de idade. Bebê Mamãe|Do R7 20/05/2025 - 22h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h16 ) twitter

Mariana Rios refletiu sobre a partida do seu irmão Bebê Mamãe

A atriz Mariana Rios e sua mãe, Adriana, desabafaram sobre a partida do irmão caçula da famosa, o pequeno Diogo. O menino partiu com apenas dois anos de idade. E agora, pela primeira vez, mãe e filha falaram abertamente sobre esta difícil partida e como lidaram com isso.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

